Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 21:34
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 01:12
  • „Câinii” s-au hotărât greu asupra metodei prin care le vor comercializa și au reacționat după ce fanii asaltaseră deja conturile clubului cu întrebări.
  • Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

21:35 Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB

Luni seară, Dinamo a reacționat după protestele fanilor și a dezvăluit metoda prin care va comercializa biletele pentru derby-ul cu FCSB pentru calificarea în Conference League.

„Câinii” au anunțat că abonamentele vor fi valabile și pentru acest ultim meci al sezonului. Cât despre bilete, acestea nu vor fi vândute la liber! Doar fanii care au mai fost prezenți pe stadion în acest sezon vor avea acces pe „Arcul de Triumf”!

Aceștia vor primi un e-mail marți dimineață cu detaliile pentru achiziționarea tichetelor.

„Având în vedere numărul limitat de bilete disponibile pentru acest meci, clubul a decis să prioritizeze vânzarea biletelor către suporterii care au fost alături de Dinamo pe parcursul acestui sezon.

În concret, începând de mâine dimineață, prin intermediul partenerilor noștri de la bilete.ro, suporterii care au achiziționat bilete în acest sezon competițional vor primi un e-mail pe adresa folosită la achiziție, împreună cu un link prin intermediul căruia vor putea cumpăra bilete pentru acest meci. De asemenea, vă rugăm să verificați și secțiunea de spam a adresei dumneavoastră.

Fiind un meci cu grad ridicat de risc, numărul maxim de bilete pe care îl poate achiziționa o singură persoană este de 4.

Abonamentele emise pentru sezonul competițional 2025-2026 sunt valabile pentru acest meci!”, se arată în comunicatul lui Dinamo.

Știrea inițială / Ce se întâmplă cu biletele la Dinamo - FCSB: Dilema care întârzie punerea în vânzare

Una dintre dilemele care întârzie punerea în vânzare este legată de abonați: dacă aceștia vor avea acces precum au avut tot sezonul de Liga 1, inclus în abonament, vor avea prioritate la achiziționarea biletelor sau nu vor avea niciun avantaj și vor lua bilete ca toți ceilalți.

„Câinii” au 1.100 de abonați care au avut acces la meciurile din sezonul regulat și play-off, iar acum conducerea va decide forma prin care aceștia vor intra la barajul de Europa, cu FCSB. În Cupa României, de exemplu, abonații și-au luat bilet separat.

De asemenea, mai este și discuția despre cum se vor împărți biletele în PCH și cum se va face accesul. Detalii, mai jos.

Dinamo - FCSB, controverse cu fanii la meciul de baraj

FCSB va avea 5% din capacitatea arenei „Arcul de Triumf” pentru propriii suporteri, undeva la 410 bilete, și va lua loc la Peluza Sud, cea dinspre Cașin.

PCH a anunțat deja că va protesta și la acest meci împotriva noii sigle și va intra în minutul 10. Sud Dinamo nu va veni la meci în grup organizat.

Decizia galeriei a fost comunicată pe pagina oficială a Peluzei Nord: „Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli, pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo”.

Hotărârea a generat nemulțumiri în rândul unor suporteri cu abonament în PCH sau care vor să-și ia bilet acolo pentru derby-ul de Europa.

La fel ca la meciul cu CFR, ultrașii vor sta la porți și se vor asigura că nimeni nu intră în peluză până în minutul 10, indiferent că face parte dintr-o brigadă sau e un spectator obișnuit.

Acest lucru a determinat critici din partea unor fani obișnuiți, nemulțumiți că protestul, care nu îi implică, îi va împiedica să vadă încălzirea și meciul integral.

De asemenea, mulți nu sunt de acord nici cu protestul în sine, considerând că întâlnirile care au avut loc deja între fani și conducere, cu promisiunea că vor discuta despre o nouă siglă, ar fi trebuit să rezolve deja situația, iar echipa să fie susținută din start.

Fanii protestează la protest: „La meciul cu CFR a fost penibil!”

Iată câteva comentarii de pe pagina PCH:

  • „Deja e vorba doar de orgolii. Încontinuu susținem, pe bună dreptate, că fără suporteri echipa nu înseamnă nimic. Categoric. La fel de categoric, nici jucătorii nu vor fi la fel de încărcați pentru acest meci dacă nu vor simți atmosfera și sustinerea încă de la încălzire și de la intrarea pe teren. Dar e mai important să susținem toți orgoliile câtorva băieți din galerie decât să susținem echipa în cel mai important moment din ultimii câțiva ani buni”
  • „«Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli». Și dacă nu ne supunem, ce se va întâmpla? Adică pe banii și timpul meu, îmi spuneți voi în ce minut TREBUIE să intru pe stadion ca să îmi susțin echipa preferată într-un meci atât de important? Cumpărați voi toate biletele de la peluză și atunci o să fiți siguri că intră doar cine vreți voi și când vreți voi. Dacă nu stiți cum să îndepărtați oamenii din peluză nu aveți decât să continuați cu astfel de atitudini”
  • „Nu puteți face o excepție doar de data aceasta, având în vedere importanța meciului? Va conta foarte mult susținerea voastră la acest meci, va face diferența cu siguranță dacă raportul în teren va fi foarte echilibrat”
  • „Mai terminați cu protestul, au înțeles că Dinamo înseamnă suporteri, probabil se va schimba sigla, dar acum primează meciul ăsta și Dinamo cu suporterii în spate joacă în 12!”
  • „Am fost la meciul cu CFR (n.r. foto jos), a fost penibil, mai și blocați întreaga peluză, că la meciul cu Argeșul erau oameni acolo. Asta este, sper să ne mobilizam noi, cetățenii, că voi aveți treabă în altă parte. Superb! Să vă mai prind că vreți donații sau formulare cu 3.5%, o să tac și eu 10 minute… apoi încă 10 minute… și tot așa”
  • „E MECI CU FCSB, JUCĂTORII AU NEVOIE DE NOI ÎNCĂ DE LA ÎNCĂLZIRE! Mă așteptam totuși ca la acest meci cu o miză foarte mare din toate punctele de vedere, dincolo de o calificare în turul 2 Conference League, să vă facă să renunțați la protest. Jucătorii au nevoie de noi încă de la încălzire. NU MAI PEDEPSIȚI JUCĂTORII DIN CAUZA INCOMPETENȚEI CONDUCERII!”
  • „Și în primele 10 minute, îi lăsați pe «cei mulți» să domine fundalul sonor, să-și împingă echipa de la spate, în timp ce voi veți fredona înjurături în fața Mănăstirii Cașin. Înțeleg că există orgolii, dar în asemenea momente, poate ar trebui lăsate pe plan secund...”
  • „Nu-i o idee bună. Gata, trebuie să primeze interesul clubului, echipa are nevoie de încurajări de la încălzire”

