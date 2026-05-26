Vassaras, OUT? Marius Avram face dezvăluiri incendiare: „Se pune cu adevărat problema” +  Cine l-ar putea înlocui pe grec în fruntea CCA

Marius Avram (46 de ani) crede că e tot mai probabil ca șeful CCA, Kyros Vassaras, să fie schimbat!

Fostul arbitru FIFA susține că discuțiile sunt destul de clare în privința îndepărtării grecului din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor, mai multe variante de înlocuitori fiind deja pe listă.

Marius Avram: „Se discută foarte serios pentru a-l schimba pe Vassaras”

În cazul unei înlocuiri a șefului CCA, Avram a transmis că principalii pretendenți ar fi Alexandru Deaconu și Ovidiu Hațegan.

„Am auzit că în vara asta se pune pentru prima dată cu adevărat problema de a-l schimba Vassaras. Nu că s-a luat o decizie, ci se discută foarte serios.

Apar pretendenți cum e Hațegan, cum e Deaconu, care stă acolo pregătit oricând să ocupe locul.

Asta am auzit. Se vorbește foarte mult și despre un lobby puternic al lui Hațegan, dar și al lui Deaconu. Există și posibilitatea de a continua tot cu un străin”, a declarat Marius Avram, potrivit digisport.ro.

Întrebat dacă s-ar gândi chiar el la un posibil mandat în fruntea CCA, Marius Avram a răspuns:

„Eu am mai spus-o într-o emisiune, pentru că a mai zis asta și Gigi Becali. Ca să fiu la CCA trebuie să se îndeplinească cumulativ două condiții: să mă vrea ei și să vreau și eu. Niciuna nu este îndeplinită. Atunci nu există nicio șansă”.

2014 este anul în care Kyros Vassaras a preluat conducerea CCA

Vassaras și Deaconu se află într-un conflict, iar la final de 2025 șeful CCA l-a scos de pe lista UEFA pe cel care era observator încă din 2013 și care a bifase inclusiv o semifinală de Liga Campionilor, Barcelona - Inter 3-3.

