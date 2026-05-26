Ciro Messi, așa tată, așa fiu VIDEO: Mezinul campionului mondial, gol spectaculos, cu dreptul, din lovitură liberă și celebrare de superstar

Ciro Messi, cel mai mic dintre fiii lui Lionel Messi, are doar 8 ani, dar face deja furori la competițiile la care participă cu juniorii lui Inter Miami.

Ciro e dreptaci și a marcat un gol superb din lovitură liberă la turneul Dreams Cup, pe care l-a câștigat cu Inter Miami și al cărui golgheter și MVP a fost.

Momentul care a devenit viral în social media a fost un nou gol spectaculos din lovitură liberă, execuție care a stârnit comparații cu celebrul său tată.

Ciro Messi, așa tată, așa fiu! Gol spectaculos din lovitură liberă și celebrare de superstar

Spre deosebire de Leo Messi, Ciro e dreptaci. Însă marchează, la o vârstă fragedă, goluri din lovitură liberă la fel de spectaculoase.

Iar felul în care sărbătorește reușitele e mult peste al tatălui său 😃.

Nu este însă prima dată când Ciro marchează dintr-o astfel de fază fixă, iar mulți suporteri observă deja asemănări între stilul său și cel al lui Lionel Messi: tehnica fină, ușurința în execuții și naturalețea cu care conduce mingea.

Mulți au observat și că stilul lui Ciro pare mai instinctiv la vârsta pe care o are, în timp ce Thiago, băiatul cel mare a fost descris de Messi ca fiind mai calm și analitic, iar Mateo Messi ca foarte competitiv și glumeț.

Lionel Messi însuși a vorbit, recent, despre personalitatea și stilul copiilor săi într-un interviu recent, iar descrierea făcută lui Ciro pare să confirme impresiile fanilor:

„Sincer, Ciro vine des la club să se antreneze, iar dintre cei trei, el e cel care iubește cel mai mult să facă totul: mișcările tehnice, detaliile mici…

Toți 3 sunt competitivi, vor să câștige tot, mai ales Ciro. seamănă foarte mult cu mine, nu-i place să piardă” , a spus starul argentinian.

Leo Messi are 3 băieți: Thiago (13 ani), Mateo (10 ani) și Ciro (8 ani).

VIDEO. Ciro Messi, golgheter și MVP la Dreams Cup

