„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”

FCSB - FC BOTOȘANI 3-3 (4-3 d. prel.). Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor, crede că a găsit un nou atacant.

Fără Daniel Bîrligea (26 de ani), în continuare accidentat, Marius Baciu a început meciul cu Alexandru Stoian (18 ani) vârf de atac.

Puștiul roș-albaștrilor a fost înlocuit la pauză, iar cel care a preluat atribuțile postului a fost Juri Cisotti (33 de ani).

Mihai Stoica a vorbit la superalativ de fotbalistul italian și a dezvăluit că el a fost cel care a propus ca fostul jucător de la Oțelul Galați să joace pe acea poziție.

„Eu consider că fotbaliștii care au inteligență tactică trebuie folosiți pe ax. Fotbaliștii care nu sunt deosebiți din acest punct de vedere, dar au viteză bună, duel unu la unu, dribling, trebuie folosiți în margine.

Cisotti a jucat și acolo și și-a adus aportul. A marcat goluri atacând bara a doua, a marcat cu Fenerbahce, a făcut multe lucruri extraordinare. Doar că îi iei din calități când îl bagi în margine.

Nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 și număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax.

Eu i-am spus lui Gigi de mult timp chestia asta, să îl încercăm atacant. El la meciul cu Galați, din Ghencea, acum doi ani, când era la Oțelul, ne-a bătut 2-0 singur. Jucând 9 fals. Singur!

Poate și aia a contat foarte mult când am decis să îl transferăm. Chiar dacă avea o vârstă, nu avea CV, dar raport-calitate preț cred că e numărul 1”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

53 de meciuri a jucat Cisotti în acest sezon pentru FCSB: a marcat 8 goluri și a reușit 10 pase decisive

După victoria cu FC Botoșani, FCSB se pregătește de derby-ul cu Dinamo, din finala barajului pentru Conference League.

Partida este programată vineri, de la ora 20:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

