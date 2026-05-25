Publicat: 25.05.2026, ora 19:59
  • FCSB - FC Botoșani 4-3 (d.prel.). Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, s-a enervat când a văzut că Marius Croitoru (45 de ani) a spus că Istvan Kovacs a arbitrat în favoarea bucureștenilor.
  • Finala pentru Europa dintre Dinamo și FCSB va avea loc vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a luat foc după ce a văzut interviul cu tehnicianul Botoșaniului de la finalul meciului de duminică.

MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Croitoru spune niște prostii imense”

„Am rămas uimit să aud că cei de la Botoșani vorbesc de arbitraj. Doamne! Eu nu știu ce meci a văzut Croitoru. Când vorbește de faza cu Thiaw, probabil se referă la duelul cu Cisotti și acolo e pur și simplu un duel în aer, ce cartonaș galben?

Cum să fie galben? De ce ar fi? Cotul în figură? Nu văd absolut nimic. Văd că e contact și intră cu mâna în jos, fără s-o îndoaie. E un contact normal. Eu cred că trebuia eliminat Aldair. Croitoru zice niște chestii… Eu rămân blocat”, și-a început MM Stoica tirada.

Pe ecranul din studio a apărut și faza golului de 2-1 marcat de Dawa, moment în care Stoica a început să ridice tonul:

„Aici e fault? Vezi că pe Dawa îl împinge Țigănașu din spate. Nu știi, îți zic eu! Îl împinge Țigănașu. Mai arătați o dată faza ca să vedeți ce face Țigănașu”.

Apoi, oficialul „roș-albaștrilor” i-a replicat dur antrenorului de la FC Botoșani:

„Croitoru spune niște prostii imense. Te gândești că poți să antrenezi în viitor altă echipă. Trebuie să arăți că poți să fii echilibrat în declarații. Să te comporți cum te-ai comportat în timpul meciului, asta înțeleg. La Croitoru se știe clar, din start are cartonaș galben.

La golul 3 era pe teren în genunchi. N-ai cum să vorbești că ești nostalgic pentru alte vremuri. Mai avea puțin să spună că a fost furat în Ghencea. Eu zic că au fost decizii care nouă ne-au creat probleme. Înainte de golul de 3-3 este un aut pentru noi și se dă invers. Nici la golul de 2-1 nu a fost corner pentru noi. Fiecare poate scoate chestii cu penseta din meciul ăsta, dar nu cred că arbitrajul a jucat vreun rol.

Și acum ce să fac, să tac eu din gură că își apără nevoile Croitoru? Toate lumea își apără nevoile, își face nevoile, care-i problema? Eu am vrut să spun că au fost niște greșeli inerente și în niciun caz nu poate să vină cineva să spună că maniera de arbitraj a fost ca pe vremuri.

Poate uită Croitoru ce era pe vremuri pe la Bistrița, pe la Piatra Neamț. Cum să spui așa ceva? Eu vorbeam dacă nu zicea Croitoru? Nu se poate așa ceva, chiar să spui că e tentă la meciul ăsta?”.

VIDEO. Golul marcat de Tavi Popescu în FCSB - Botoșani 4-3

