Allegri, demis! AC Milan face revoluție. Urmează cascada schimbărilor de antrenori în Italia. Cine pleacă și unde

Massimiliano Allegri, 58 de ani, părăsește AC Milan după numai un sezon. Ratarea Ligii a provocat un cutremur pe San Siro: 3 directori concediați!

Vara transformărilor printre antrenorii Peninsulei. Allegri, Conte, Sarri și Gattuso par să fi găsit deja noua destinație.

Întoarcerea lui Massimiliano Allegri (primul mandat, 2010-2014) a fost un experiment eșuat la AC Milan.

Allegri, final la Milan după un an. Vine Iraola?

După numai un sezon, antrenorul în vârstă de 58 de ani nu doar că nu a cucerit niciun trofeu.

A încheiat sezonul pe locul 5 în Serie A, ratând calificarea în Liga Campionilor.

Patronul Gerry Cardinale face revoluție pe San Siro. Potrivit Gazzetta.it, Allegri e demis, la fel ca directorul general Furlani, directorul sportiv Tare și directorul tehnic Moncada.

10 înfrângeri și 10 egaluri a avut Allegri în 42 de partide la Milan în 2025-2026. Cele 22 de victorii nu l-au salvat

Fanii rossoneri se întreabă cine îl va înlocui pe Allegri. Prima variantă pare spaniolul Andoni Iraola, care s-a despărțit de Bournemouth. Bascul, 43 de ani, a și început negocierile cu lombarzii.

Dacă nu se împlinește scenariul Iraola, variante posibile sunt Xavi, Oliver Glasner, care se pregătește de finala Conference League (miercuri, împotriva lui Rațiu și Rayo), urmând să părăsească imediat Crystal Palace, și chiar Mauricio Pochettino, actualul selecționer SUA.

Unde ar putea semna Allegri, Conte, Sarri și Gattuso

Nu doar Milan caută antrenor. Va fi o vară a marilor schimbări în Peninsulă, anunță și Sky Sport Italia.

Iată alte patru mutări probabile:

Antonio Conte, 56 de ani, a plecat de la Napoli și ar putea deveni noul tehnician al naționalei Italiei.

Conte a mai fost selecționerul Italiei între 2014 și 2016. Foto: Imago

Massimiliano Allegri, odată dat afară de Milan, îl înlocuiește pe Conte la Napoli.

odată dat afară de Milan, îl înlocuiește pe Conte la Napoli. Maurizio Sarri (67) a renunțat la Lazio pentru a prelua Atalanta.

Gattuso și-a găsit repede un club după despărțirea de federația italiană. Foto: Imago

Gennaro Gattuso (48), concediat ca selecționer al squadrei azzurra după ratarea Mondialului, îi ia locul lui Sarri la Lazio.

