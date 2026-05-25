Federația Europeană de Gimnastică a ridicat interdicțiile pentru sportivii ruși și belaruși.

Atât gimnastele, cât și gimnaștii, vor putea concura cu imn și steag.

Se pune întrebarea: de ce? Rusia și Belarus sunt aceleași. Putin și Lukașenko așijderea, dacă nu mai rău decât în 2022.

Armata Roșie și-a întețit atacurile în valuri asupra civililor și clădirilor publice din Ucraina, omorând copii, femei, bătrâni. Setea de sânge a hoardei ruso-mongole e tot nestăvilită.

Uniunea Europeană nu a suprimat sancțiunile economico-financiare asupra bandei lui Putin, ba dimpotrivă. Amenințările Kremlinului, inclusiv nucleare, la adresa Europei continuă.

Și atunci? Care ar fi justificarea desfășurării drapelului și imnului imperial pe arenele lumii?

Pentru că sportivii ruși nu merită să sufere? Atunci, de ce au mai fost impuse sancțiunile, de vreme ce acum sunt ridicate?

Sportivii ucraineni nu suferă, unii fiind chiar uciși?

Mi se pare de o stupiditate maximă din partea FEG să creadă că poate așa îl vor îmbuna pe Putin...