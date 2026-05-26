Wolfsburg, prima retrogradare Fosta campioană a Germaniei, în colaps! Paderborn îi ia locul în Bundesliga
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 10:38
  • Wolfsburg a retrogradat din Bundesliga, după ce a pierdut returul barajului cu Paderborn, scor 1-2, după prelungiri (0-0 în tur).
  • Clubul deținut de constructorul auto Volkswagen a evoluat în prima ligă a Germaniei în ultimii 29 de ani.

Campioană a Germaniei în 2009 și câștigătoare a Cupei în 2015, Wolfsburg e acum de nerecunoscut.

Wolfsburg a retrogradat. Paderborn va juca în Bundesliga

Meciul de pe Home Deluxe Arena a început cum nu se putea mai bine pentru Wolfsburg: Pejcinovic a deschis scorul în minutul 3, după o pasă a lui Daghim.

Însă Maehle a dat peste cap planurile antrenorului Dieter Hecking. Fundașul danez a primit două cartonașe galbene în doar trei minute ('11 și '14) și a fost eliminat.

Paderborn a forțat și a adunat 31 de șuturi până la finalul primelor 90 de minute. Doar o lovitură de cap a lui Bilbija ('38) a modificat tabela, astfel că a fost nevoie de prelungiri pentru a stabili câștigătoarea.

Golul decisiv a fost marcat de Curda, în minutul 100. Christian Eriksen și colegii săi nu au mai avut forța necesară pentru a reveni, iar Paderborn revine în Bundesliga după șase ani petrecuți în Zweite.

Este doar pentru a doua oară în ultimele 14 sezoane în care echipa din prima ligă pierde barajul de menținere. În 2019, Union Berlin promova după 2-2 și 0-0 cu Stuttgart.

Au mai retrogradat Heidenheim și St. Pauli, în timp ce Schalke și Elversberg au promovat în Bundesliga.

Volkswagen se clatină, Wolfsburg se prăbușește

Wolfsburg este una dintre echipele din primele două ligi ale Germaniei care fac excepție de la regula 50+1, potrivit căreia membrii unui club dețin 50% plus un vot din drepturile de vot, adică o majoritate.

„Pe scurt, aceasta înseamnă că cluburile – și, prin extensie, suporterii – au ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care sunt conduse, și nu o influență externă sau un investitor”, explica Hans-Joachim Watzke, fost conducător al Borussiei Dortmund, în 2016.

Investitorilor care dețin de peste 20 de ani o participație într-un club li se poate acorda o derogare de la regula 50+1, lucru care se întâmplă cu Bayer și Volkswagen, care au deținut dintotdeauna echipele din Leverkusen și Wolfsburg.

Legat de uzinele auto locale, clubul VfL Wolfsburg a fost înființat în 1945, la doar șapte ani după ce orașul a fost creat pentru a găzdui muncitorii de la Volkswagen.

Problemele au început să apară pentru echipa de fotbal în 2015, odată cu scandalul „Dieselgate”, când autoritățile americane au descoperit că milioane de automobile Volkswagen utilizau un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.

Cel mai mare producător auto din Germania s-a confruntat cu o serie de amenzi și a fost obligat să plătească despăgubiri uriașe.

În 2017, Volkswagen a redus bugetul de investiții al clubului VfL Wolfsburg cu aproximativ 40%. Echipa a supraviețuit cu greu în primele două sezoane, trecând de Braunschweig (1-0, 1-0) și Kiel (3-1, 1-0) în barajul de menținere/promovare în Bundesliga, însă acum a cedat.

55 de milioane de euro
ar urma să fie bugetul anual al lui VfL Wolfsburg, după retrogradarea în liga secundă a Germaniei, potrivit lentedeportiva.com. Cu aproximativ 25 de milioane de euro mai puțin decât în sezonul 2025/26

Volkswagen se află în prezent în plin proces de restructurare, cu scopul de a reduce cheltuielile generale și costurile de producție, în urma unei scăderi drastice a profiturilor la nivel global.

În ultimii trei ani, grupul a eliminat aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania, inclusiv la mărcile Audi şi Porsche, scrie hotnews.ro.

Jaquline Cristian, eliminată Românca s-a oprit în primul tur de la Roland Garros, la capătul unui meci de aproape 3 ore
Jaquline Cristian, eliminată Românca s-a oprit în primul tur de la Roland Garros, la capătul unui meci de aproape 3 ore
Jaquline Cristian, eliminată Românca s-a oprit în primul tur de la Roland Garros, la capătul unui meci de aproape 3 ore
Coubiș, transferat definitiv Suma plătită de U Cluj în schimbul internaționalului român
Coubiș, transferat definitiv Suma plătită de U Cluj în schimbul internaționalului român
Coubiș, transferat definitiv Suma plătită de U Cluj în schimbul internaționalului român

Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux"
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux"
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci"
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci"
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase" Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine"
„Am văzut interviul lui Tănase" Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine"
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
„Se dă accidentat!" Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit"
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat"
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
„Eronat și profund regretabil" Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

