Wolfsburg a retrogradat din Bundesliga, după ce a pierdut returul barajului cu Paderborn, scor 1-2, după prelungiri (0-0 în tur).

Clubul deținut de constructorul auto Volkswagen a evoluat în prima ligă a Germaniei în ultimii 29 de ani.

Campioană a Germaniei în 2009 și câștigătoare a Cupei în 2015, Wolfsburg e acum de nerecunoscut.

Wolfsburg a retrogradat. Paderborn va juca în Bundesliga

Meciul de pe Home Deluxe Arena a început cum nu se putea mai bine pentru Wolfsburg: Pejcinovic a deschis scorul în minutul 3, după o pasă a lui Daghim.

Însă Maehle a dat peste cap planurile antrenorului Dieter Hecking. Fundașul danez a primit două cartonașe galbene în doar trei minute ('11 și '14) și a fost eliminat.

Paderborn a forțat și a adunat 31 de șuturi până la finalul primelor 90 de minute. Doar o lovitură de cap a lui Bilbija ('38) a modificat tabela, astfel că a fost nevoie de prelungiri pentru a stabili câștigătoarea.

Golul decisiv a fost marcat de Curda, în minutul 100. Christian Eriksen și colegii săi nu au mai avut forța necesară pentru a reveni, iar Paderborn revine în Bundesliga după șase ani petrecuți în Zweite.

Este doar pentru a doua oară în ultimele 14 sezoane în care echipa din prima ligă pierde barajul de menținere. În 2019, Union Berlin promova după 2-2 și 0-0 cu Stuttgart.

Herzlich Willkommen zurück in der Bundesliga, SC Paderborn 07 👏



Au mai retrogradat Heidenheim și St. Pauli, în timp ce Schalke și Elversberg au promovat în Bundesliga.

Volkswagen se clatină, Wolfsburg se prăbușește

Wolfsburg este una dintre echipele din primele două ligi ale Germaniei care fac excepție de la regula 50+1, potrivit căreia membrii unui club dețin 50% plus un vot din drepturile de vot, adică o majoritate.

„Pe scurt, aceasta înseamnă că cluburile – și, prin extensie, suporterii – au ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care sunt conduse, și nu o influență externă sau un investitor”, explica Hans-Joachim Watzke, fost conducător al Borussiei Dortmund, în 2016.

Investitorilor care dețin de peste 20 de ani o participație într-un club li se poate acorda o derogare de la regula 50+1, lucru care se întâmplă cu Bayer și Volkswagen, care au deținut dintotdeauna echipele din Leverkusen și Wolfsburg.

Legat de uzinele auto locale, clubul VfL Wolfsburg a fost înființat în 1945, la doar șapte ani după ce orașul a fost creat pentru a găzdui muncitorii de la Volkswagen.

Problemele au început să apară pentru echipa de fotbal în 2015, odată cu scandalul „Dieselgate”, când autoritățile americane au descoperit că milioane de automobile Volkswagen utilizau un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.

Cel mai mare producător auto din Germania s-a confruntat cu o serie de amenzi și a fost obligat să plătească despăgubiri uriașe.

În 2017, Volkswagen a redus bugetul de investiții al clubului VfL Wolfsburg cu aproximativ 40%. Echipa a supraviețuit cu greu în primele două sezoane, trecând de Braunschweig (1-0, 1-0) și Kiel (3-1, 1-0) în barajul de menținere/promovare în Bundesliga, însă acum a cedat.

55 de milioane de euro ar urma să fie bugetul anual al lui VfL Wolfsburg, după retrogradarea în liga secundă a Germaniei, potrivit lentedeportiva.com. Cu aproximativ 25 de milioane de euro mai puțin decât în sezonul 2025/26

Volkswagen se află în prezent în plin proces de restructurare, cu scopul de a reduce cheltuielile generale și costurile de producție, în urma unei scăderi drastice a profiturilor la nivel global.

În ultimii trei ani, grupul a eliminat aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania, inclusiv la mărcile Audi şi Porsche, scrie hotnews.ro.

