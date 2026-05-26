„E abuz în serviciu” Patronul FCSB, acuzații grave la adresa Stelei, în cazul transferului lui David Matei: „Cum să coste 70.000 și Băsceanu un milion?”
Publicat: 26.05.2026, ora 09:44
  • Gigi Becali (67 de ani) a comentat situația lui David Matei (19 ani) și intenționează să depună o plângere penală împotriva Stelei, club care l-a transferat la Universitatea Craiova, în 2025.

Patronul de la FCSB acuză clubul că ar fi sustras o parte din banii transferului, întrucât suma este prea mică comparativ cu cea pe care oltenii au plătit-o pentru Luca Băsceanu, jucător de aceeași vârstă, în aceeași perioadă.

Gigi Becali: „Eu zic că acolo au fost de 5 ori mai mulți bani”

„L-am pus pe Dan Idita să facă plângere penală împotriva CSA Steaua. Nu am eu treabă cu Craiova. Craiova, săracii, au luat. Ce au făcut, ce nu au făcut. E treaba lor cum au luat.

Plângere penală! Cum adică, Băsceanu costă un milion, Matei costă 70 de mii și Rădulescu, ăla, costă 400 de mii. Aceași vârstă, mai valoros ca ăia, și ăla costă 70 de mii. Să vedem cum e asta!

Au dat pe Băsceanu un milion? Au dat 400 de mii pe ăla de la Petrolul? Mihnea Rădulescu? Pe Matei cât au dat? 70 de mii? Cum vine asta? 

(n.r. – a făcut CSA șmecherii?) Nu știu. Dacă e adevărată suma, eu zic că e suspiciune că au luat ei, comandanții. Nu știu cine. Trebuie văzut. Cine, ce, cum. Eu zic că acolo au fost de 5 ori mai mulți bani.

Eu nu am treabă cu Craiova. Eu am treabă cu CSA, care e instituție publică, de stat, și care trebuia să facă licitație. Trebuia să zică: «Uite, îl vindem pe Matei, e în patrimoniu, conform ANAF e activ necorporal». Trebuia scos la licitație. Ei așa trebuie să vândă, prin licitație. Au făcut evaluare să îl dea cu 70 de mii?

Ei sunt unitate militară. Cum vinzi din patrimoniul unității pe unul cu 70 de mii și alții cu 1 milion?”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă transferul ar putea fi anulat în cazul în care plângerea va fi acceptată, Becali a transmis:

„Nu, nu. Acolo e prejudiciu, abuz în serviciu, neglijență în serviciu.

Nu poți să demonstrezi. Dacă s-a dat, nu s-a dat e problema lor. Nu poți demonstra. Dar faptul că Băsceanu e 1 milion și Matei e 70 de mii, e abuz în serviciu”.

36 de apariții
a bifat David Matei pentru Craiova, în toate competițiile, reușind 5 goluri și două pase decisive

