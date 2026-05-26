Sold-out în 15 minute! Fanii dinamoviști au epuizat biletele pentru meciul decisiv cu FCSB » Cine a putut accesa online

Suporterii celor de la Dinamo au epuizat rapid biletele pentru barajul Conference League, în toate sectoarele.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Partida de vineri, ultima a acestui sezon, are o miză foarte importantă pentru ambele formații.

FCSB speră să continue seria neîntreruptă de participări în Europa, iar Dinamo să revină în cupele europene după 9 ani.

Biletele pentru Dinamo - FCSB, sold-out în 15 minute!

Așa cum a anunțat clubul Dinamo, biletele pentru finala barajului pentru Conference League au fost puse în vânzare marți dimineață.

Însă, acces au avut doar fanii care au mai fost prezenți pe stadion pe parcursul acestui sezon, aceștia primind un e-mail cu link-ul de unde puteau achiziționa bilete.

Mailurile au fost trimise la 11:00, însă unii suporteri au primit câteva minute mai târziu, iar după aproximativ un sfert de oră tichetele au fost epuizate în fiecare sector. Având în vedere că fiecare persoană putea achiziționa 4 bilete, acestea s-au epuizat până când mailul a ajuns la cei care au primit linkul mai târziu.

De menționat că în Peluza Cătălin Hîldan nu au fost puse în vânzare bilete, cel mai probabil pentru a evita eventuale tensiuni legate de protestul acestora, mai ales că unii fani care nu fac parte din brigăzi voiau să intre de la început în stadion.

Cum a arătat e-mail-ul primit de fanii dinamoviști:

FCSB va avea 5% din capacitatea arenei „Arcul de Triumf” pentru propriii suporteri, undeva la 410 bilete, și va lua loc la Peluza Sud, cea dinspre Cașin.

PCH a anunțat deja că va protesta și la acest meci împotriva noii sigle și va intra în minutul 10. Sud Dinamo nu va veni la meci în grup organizat.

