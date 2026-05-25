FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1

Meciul FCSB - Botoșani, scor 4-3, care a avut și prelungiri, a fost cel mai vizionat meci disputat de roș-albaștri în ultimele 3 luni.

În ziua de duminică, doar patru programe Pro TV au fost superioare ca rating meciului disputat pe stadionul Steaua.

Vineri se va juca Dinamo - FCSB, un meci cu un potențial de audiență uriaș. Care e meciul din 2026, pe plan intern, care a suscitat cel mai mare interes la TV, în rândurile de mai jos.

Semifinala barajului pentru ultimul loc european al României în sezonul 2026-2027 s-a jucat duminică seara între FCSB și Botoșani, iar miza și dramatismul acestui joc, care a avut nevoie de prelungiri, au făcut ca meciul să înregistreze o audiență bună la TV.

FCSB a bătut Survivor

Partida a început la 20:30, a fost transmisă de Digi Sport și Prima Sport și transmisia totală a durat până la 23:10.

Ratingul mediu, cumulat pentru cele două televiziuni de sport, a fost de 4,5% (Digi 3,1, Prima 1,4). Cota de piață a trecut de 17%, ceea ce înseamnă că dintre TV-urile pornite în România în intervalul orar respectiv aproape două din zece erau postate pe meciul din Ghencea.

Datele sunt pentru publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Doar Pro TV a fost peste FCSB - Botoșani

Ratingul a urcat confruntarea FCSB - Botoșani foarte sus în topul tuturor programelor televiziunilor pe întreaga durată a zilei de duminică.

De fapt, doar Pro TV a fost deasupra fotbalului, cu filmul serii Legenda lui Tarzan, dar și cu știrile generaliste, cele meteo și cele din sport.

În schimb, partida disputată de echipele antrenate de Marius Baciu și Marius Croitoru a fost peste Survivor.

Celebrul show de la Antena 1 s-a suprapus aproape în întregime cu meciul din Ghencea, dar a avut rating și cotă de piață inferioare.

Pe parcursul zilei de duminică, au mai existat alte două transmisiuni importante din sport. Cursa de Formula 1, Marele Premiu al Canadei, difuzată de Antena 1 și barajul de menținere-promovare în Liga 1, Hermannstadt - FC Voluntari 3-2, care a fost pe Digi și Prima Sport.

Cursa de F1 a început târziu, la 22:45, s-a terminat mult dincolo de miezul nopții și a atins 1,9% rating, în vreme ce întâlnirea de fotbal de la Sibiu a făcut 1,1%.

Pentru FCSB, audiența TV de la barajul cu Botoșani a însemnat cea mai atractivă partidă, din punct de vedere al interesului generat asupra telespectatorilor, în ultimele 3 luni.

Mai mult, un singur meci disputat în play-off a avut cifre superioare, e chiar cel care a decis titlul de campioană: Craiova - U Cluj, care a înregistrat o audiență cu peste 13% mai mare decât FCSB vs Botoșani.

Urmează Derby de România

Vineri e programată finala pentru Conference League, meci care va propune derby-ul fotbalului românesc: FCSB - Dinamo. Se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf, cu începere de la ora 20:30.

Ținând cont de combatante, dar și de miza foarte mare a întâlnirii, e de așteptat ca recordul de audiență pe plan intern, în anul 2026, să se stabilească vineri.

În prezent, acest record e deținut de Universitatea Craiova - FCSB 1-0, disputat în finalul sezonului regular, la mijlocul lunii februarie, care a atins un rating de 7,9%!

Pe parcursul anului 2025, partida din Liga 1 cu cei mai mulți telespectatori a fost chiar un FCSB - Dinamo, scor 2-1, care a înregistrat o audiență de aproape 8,7%.

