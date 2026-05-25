Tensiuni la Craiova! Un om din club avertizează după discuția cu Rotaru: „Voi spune tot! Eu nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu”

Semnal de alarmă din interiorul Centrului de copii și juniori al Universității Craiova, după o discuție cu Mihai Rotaru și alți oameni din club.

Antrenorul Daniel Mogoșanu cere schimbări urgente pentru că Academia nu a mai produs în ultimii ani jucători pentru prima echipă .

Universitatea Craiova a cucerit eventul după 35 de ani, însă din interiorul clubului vine un semnal de alarmă extrem de puternic. Daniel Mogoșanu, fost campion cu „Știința” în 1991 și actualmente antrenor în Academia de copii și juniori a clubului, susține că centrul de copii și juniori are nevoie urgentă de schimbări profunde.

Tensiuni la Craiova! Daniel Mogoșanu avertizează: „Trag un semnal de alarmă. Lucrurile nu sunt în regulă”

La 58 de ani, Mogoșanu s-a întors în vara lui 2024 la Universitatea Craiova după o perioadă petrecută la loturile naționale. În acest sezon a devenit vicecampion național cu echipa Under 17, însă susține că în cadrul Academiei există mai multe probleme care trebuie rezolvate urgent.

„Chiar dacă personal pot spune că sunt mulțumit, pentru că am ieșit vicecampion național cu grupa Under 17, după Farul, vreau să trag un semnal de alarmă. Ceea ce mă mâhnește foarte tare este faptul că Academia nu a mai scos jucători de mulți ani”, a declarat Mogoșanu pentru GOLAZO.ro.

Fostul fundaș al Universității Craiova consideră că ultimii ani au fost pierduți în ceea ce privește dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

„Lucrurile nu sunt în regulă, mă refer la ultimii ani. Trebuie făcute schimbări! Ultimii fotbaliști care au ieșit din Academie au fost Valentin Mihăilă și Vladimir Screciu, din generația 2000, care a ieșit campioană în 2017.

A mai fost Ștefan Baiaram, în 2019, după care nu a mai apărut nimic. În momentul de față Academia nu are un jucător Under la echipa mare”, a spus tehnicianul.

„Nu sunt prieten cu nimeni, sunt prieten cu fotbalul”

Mogoșanu afirmă că a avut deja o discuție cu finanțatorul Mihai Rotaru (53 de ani) și că și-a transmis nemulțumirile, însă avertizează că va continua să vorbească public dacă lucrurile nu se vor schimba.

„Am avut, de curând, o discuție scurtă cu domnul Mihai Rotaru. Ideile mele principale au fost transmise sub altă formă dânsului. Trag acest semnal de alarmă pentru că sunt crescut aici și țin foarte mult ca lucrurile să fie așa cum trebuie.

Fac parte din vechea generație care a câștigat titlul în 1991 și sunt parte din istoria acestui club”, a explicat fostul internațional.

1,5 milioane de euro cheltuie anual Universitatea Craiova cu Academia de copii și juniori

„Am personalitate, nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu”

Întrebat dacă declarațiile sale îl pot deranja pe managerul Academiei, Lucian Pretorian, Mogoșanu a răspuns într-un stil direct:

„Am avut niște discuții cu dânsul, pentru că am personalitate, nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu. Am discutat, numai că, în perspectivă, nu vreau să văd mișcări ciudate, și de aceea vreau să-i avertizez de pe acum.

Nu sunt prieten cu nimeni, eu sunt prieten cu fotbalul! Dacă lucrurile continuă la fel atunci eu merg mai departe și voi spune totul”.

Acuză lipsa continuității în Academie

Antrenorul Universității Craiova reclamă lipsa de continuitate la nivelul grupelor de juniori și lasă de înțeles că se teme să nu piardă din nou grupa cu care a obținut rezultate, așa cum afirmă că s-a întâmplat și în trecut.

„E posibil să-mi ia din nou grupa cu care am muncit un an și pe care am făcut-o vicecampioana României, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut, ca să nu mai continui la U18.

Să o dea din nou altui antrenor. Anul trecut am calificat echipa U17 în play-off, iar când a trecut la tineret i-a fost acordată unui alt antrenor, Dragoș Bon. E treaba lor”, a afirmat Mogoșanu.

„Avem un spaniol acum care încearcă să ne introducă în tainele... Mă opresc!”

Fostul campion din 1991 spune însă că nu intenționează să plece din club și va încerca să influențeze din interior dezvoltarea juniorilor Academiei Universității, aflată pe locul 11 în topul celor mai puternice academii din fotbalul românesc în 2026.

„Eu nu voi pleca de la Universitatea, ci avertizez că lucrurile trebuie neapărat schimbate. Când spun că lucrurile trebuie schimbate mă refer la numirile de antrenori pe criterii de performanță, dar și la metodologie...

Mai ales că avem un spaniol acum care încearcă să ne introducă în tainele... Mă opresc!”, a încheiat Daniel Mogoșanu.

Eduardo Covelo este de un an directorul tehnic al Academiei Universității Craiova

Daniel Mogoșanu face trimitere la Eduardo Covelo (48 de ani), numit în vara anului 2025 de către Mihai Rotaru în funcția de director tehnic al Academiei Universității Craiova.

Spaniolul, manager al academiei celor de la Celta Vigo timp de 12 ani, a fost adus pentru a implementa o nouă metodologie de dezvoltare a juniorilor și pentru a restructura procesul de formare din cadrul clubului. Eduardo Covelo a lucrat în trecut la primă echipă a celor de la „Los Celestes” alături de Luis Enrique.

Eduardo Covelo a explicat filosofia proiectului de la Craiova printr-un mesaj centrat pe dezvoltarea pe termen lung:

„Provocarea de la Universitatea Craiova o văd ca pe o oportunitate fantastică de a ajuta clubul să construiască o fundație solidă pentru viitor.

Provocarea este de a dezvolta o metodologie clară și consistentă care să conecteze toate categoriile de grupe de juniori între ele cu prima echipă, îmbunătățind în același timp parcursul pentru jucătorii talentați.

Vom încerca să adăugăm la ceea ce se face deja bine și procese care s-au dovedit a funcționa în alte țări și la alte cluburi profesioniste, dar respectând contextul propriu existent în România.”

