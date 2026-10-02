Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Cristiano Ronaldo
Campionate

Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 18:06
  • Federația Portugheză de Fotbal încearcă să repare relația cu Cristiano Ronaldo (41 de ani), după conflictul pe care starul l-a avut cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani).
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Cristiano Ronaldo a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga, miercuri seară, după ce selecționerul a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca, câștigată de lusitani cu 4-2.

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Federația Portugheză încearcă să o dea la pace cu Ronaldo

Plecarea lui Ronaldo din cantonamentul naționalei a stârnit furie în Portugalia, acesta fiind motivul pentru care federația încearcă acum să calmeze spiritele.

Forul lucrează deja pentru a ajunge la o înțelegere cu Ronaldo, în cadrul unei întâlniri care va avea loc săptămâna viitoare, după meciurile naționalei din Liga Națiunilor, scrie marca.com.

Federația își dorește ca situația să fie remediată cât de curând, iar cariera starului lui Al-Nassr la echipa națională să nu se încheie din cauza conflictului cu Jorge Jesus.

Portughezii consideră că Ronaldo merită un final bazat pe respect și demnitate, după toate performanțele reușite în tricoul primei reprezentative.

234 de selecții
a strâns Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. A marcat 146 de goluri și a livrat 45 de pase decisive

După meciul de joi cu Danemarca, Jorge Jesus a fost întrebat despre situația tensionată din cadrul naționalei, însă a amânat explicațiile pentru finalul campaniei.

„Voi explica totul după ultimul meci. Sunt în fotbal de foarte mulți ani și știu că nu am făcut nimic care să fi trebuit să schimbe lucrurile. Vom discuta despre asta. Nu mă voi ascunde și nu voi fugi de această situație”, a declarat Jorge Jesus la RTP.

Imediat după ce scandalul la națională a izbucnit, Ronaldo a precizat că va oferi detalii despre motivul plecării sale din cantonament „la momentul potrivit”.

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