Gol dedicat lui Ronaldo A înscris în meciul Danemarca - Portugalia și a reprodus celebrul „SIUUU” al lui Cristiano

Rasmus Hojlund (23 de ani) a marcat pentru Danemarca în meciul cu Portugalia, din Liga Națiunilor, și a ales să sărbătorească reușita în stilul lui Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Deși Hojlund a marcat golul de 2-2, Portugalia s-a impus, în cele din urmă, cu 4-2 la Copenhaga.

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Atacantul lui Napoli a înscris în minutul 53, la capătul unui contraatac rapid al nordicilor.

A înscris în meciul Danemarca - Portugalia și a reprodus celebrul „SIUUU” al lui Cristiano Ronaldo

Hojlund l-a depășit în viteză pe Ruben Dias, apoi a trimis mingea peste Diogo Costa și a făcut 2-2.

Imediat după gol, danezul a făcut celebrarea devenită celebră datorită lui Cristiano Ronaldo.

Starul lusitan nu a fost în lotul Portugaliei pentru meciul cu Danemarca.

Fotbalistul a părăsit cu scandal cantonamentul de la Copenhaga cu o zi înaintea partidei, după ce selecționerul Jorge Jesus anunțase că nu urma să fie titular.

Momentul a atras rapid atenția, mai ales că Hojlund făcuse același lucru și în trecut, tot împotriva Portugaliei.

În martie 2025, atacantul a marcat golul victoriei Danemarcei, scor 1-0, în prima manșă a sferturilor Ligii Națiunilor, apoi a sărbătorit prin celebrul „SIUU”.

La acel moment, Hojlund a explicat că gestul nu fusese o ironie la adresa lui Ronaldo, pe care îl numea unul dintre idolii săi.

„Nu a fost ca să-mi bat joc de el sau ceva de genul. Am spus mereu că a avut o mare importanță pentru mine și pentru cariera mea în fotbal”, a spus fotbalistul, conform bbc.com.

Rasmus Hojlund în copilărie, în tricoul lui Manchester United/ Foto: captură ecran Instagram @fabrizioromano

Meciul s-a terminat 4-2 pentru Portugalia, la Copenhaga. Portughezii au deschis scorul prin Joao Cancelo, în minutul 13. Danemarca a egalat prin Mikkel Damsgaard (minutul 23), după un contraatac rapid.

Portugalia a revenit în avantaj prin Gonçalo Ramos, în minutul 25. Hojlund a făcut apoi 2-2, în minutul 53, la capătul contraatacului în care l-a depășit pe Rúben Dias.

Vitinha a readus Portugalia în avantaj, în minutul 67, iar João Felix a stabilit scorul final, 4-2.

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Portugalia 3 9 2. Danemarca 3 3 3. Norvegia 3 3 4. Țara Galilor 3 3

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