ÎCCJ, decizie definitivă Verdictul final al procesului în care Dumitru Dragomir era acuzat de luare de mită și spălare de bani!
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ÎCCJ, decizie definitivă Verdictul final al procesului în care Dumitru Dragomir era acuzat de luare de mită și spălare de bani!

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 00:13
  • Dumitru Dragomir (80 de ani), fostul președinte al LPF, a fost achitat definitiv de ÎCCJ în procesul în care era acuzat de luare de mită și spălare de bani, în legătură cu vânzarea drepturilor TV din Liga 1.
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Procesul început în 2017 s-a încheiat miercuri, când magistrații au respins apelul DNA. Dragomir fusese condamnat inițial, în 2019, la 4 ani de închisoare.

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Dumitru Dragomir, achitat definitiv în dosarul RCS & RDS

„Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr. 159 din data de 25 noiembrie 2025 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr. 7133/2/2021.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile parțiale, cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu, pentru intimații inculpați Bădiță Florin Bogdan, Dragomir Dumitru Bogdan, Dinei Mihai, Dragomir Dumitru, Bulgac Serghei, Bendei Ioan, Oprea Alexandru, S.C. Bodu S.R.L. și S.C. Integrasoft S.R.L., în cuantum de câte 411 lei, se vor suporta din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11 noiembrie 2026”, se arată în decizia instanței.

În ianuarie 2019, Tribunalul București l-a condamnat pe Dragomir la 4 ani de închisoare cu executare, pentru luare de mită și complicitate la spălarea banilor.

În noiembrie 2021, Curtea de Apel București a anulat sentința și a dispus rejudecarea dosarului de la zero, începând cu procedura camerei preliminare.

La rejudecare, Dragomir a fost găsit nevinovat, iar DNA a atacat sentința din 25 noiembrie 2025 a Curții de Apel București, însă n-a avut câștig de cauză la ÎCCJ.

Acuzația DNA: mită de 3,1 milioane de euro

Conform rechizitoriului DNA, Dragomir a fost trimis în judecată în 2017, fiind acuzat că, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, ar fi pretins și primit de la RCS & RDS suma de 3,1 milioane de euro, disimulată printr-un contract de asociere în afacerea Crystal Palace Ballrooms și legată de cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1.

Totul a pornit de la licitația organizată de LPF în 2008 pentru drepturile de televizare din Liga 1, pe sezoanele 2008-2009, 2009-2010 și 2010-2011. Consorțiul din care făcea parte RCS & RDS a fost declarat câștigător, cu un preț de adjudecare de 101.150.000 de euro, inclusiv TVA.

Potrivit procurorilor, asocierea de firme a cerut în 2009, pe fondul crizei economice, condiții contractuale mai avantajoase din partea LPF. În acea perioadă, Dragomir ar fi cerut, urmărindu-și interesul personal, ca reprezentanții RCS & RDS să intre într-un parteneriat cu firma pe care o controla.

Plăți de la deținătorul drepturilor TV către firma lui Dragomir

Potrivit aceleiași surse, la 15 august 2009 s-a încheiat un contract de asociere în participațiune între firma Bodu SRL, controlată de Dragomir și reprezentată de Florin-Bogdan Bădiță, și RCS & RDS. Anchetatorii susțin că documentul a fost gândit să pară o asociere obișnuită, însă ar masca de fapt intenția părților de a da și a primi mită.

Între 18 august 2009 și 10 mai 2011, RCS & RDS ar fi plătit către Bodu, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 de euro (13.059.290 de lei).

Procurorii susțin că, în 2015-2016, părțile au desfășurat operațiuni juridice pentru a „spăla” și a „curăța” caracterul infracțional al contractului, prin acte între RCS & RDS, Bodu și Integrasoft SRL, astfel încât suma de 3,1 milioane de euro să capete aparența de legalitate. Operațiunile ar fi culminat cu cumpărarea de către RCS & RDS a afacerii care a stat la baza contractului de asociere.

Anchetatorii au instituit și sechestru asigurător pe bunurile Bodu (până la 16.771.659 de lei) și ale RCS & RDS (până la 13.714.414 de lei), în vederea confiscării speciale.

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