Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, și fiul său, Bogdan, au fost achitați în dosarul privind presupuse fapte de luare de mită și spălare de bani legate de vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1, sezoanele 2008-2011. Decizia nu e definitivă.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (79 de ani), a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul drepturilor de televiziune, în care fusese acuzat de luare de mită și complicitate la spălare de bani.

Dumitru Dragomir a fost achitat în dosarul RCS - RDS

După ce, inițial, Dragomir fusese condamnat la patru ani de închisoare cu executare, instanța a constatat că faptele nu există. Decizia nu e definitivă.

În aceeași sentință, fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan-Dumitru Dragomir, a fost de asemenea achitat, la fel ca și ceilalți inculpați din dosar.

Dosarul a fost judecat cu o întârziere de şase ani, fiind plimbat la trei instanţe, potrivit G4Media.

Acuzat că a primit 3,1 milioane de euro mită

Conform rechizitoriului DNA, Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată în 2017, fiind acuzat că, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, ar fi pretins și primit de la RCS - RDS S.A. suma de 3,1 milioane de euro, disimulată printr-un contract de asociere în afacerea Crystal Palace Ballrooms și legat de cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1.

În ianuarie 2019, Tribunalul București l-a condamnat pe Dragomir la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și complicitate la spălarea banilor, însă în noiembrie 2021 Curtea de Apel București a anulat sentința și a dispus rejudecarea dosarului de la zero, începând cu procedura camerei preliminare.

Dumitru Dragomir a susținut, după decizia instanței, că este nevinovat și că procurorii nu au nicio probă împotriva sa.

Și Bogdan Dragomir a fost achitat. Au scăpat și de sechestru

Conform DNA, Dragomir a acționat împreună cu mai mulți colaboratori, Florin-Bogdan Bădiță, Ioan Bendei, Mihai Dinei și Alexandru Oprea, precum și cu firmele SC Bodu SRL, SC RCS&RDS SA și SC Integrasoft SRL.

Alături de Dragomir, au fost achitați și ceilalți inculpați, printre care Bodei Florin-Bogdan, Bendei Ioan, Serghei Bulgac, Oprea Alexandru, precum și firmele S.C. Bodu S.R.L., S.C. RCS&RDS S.A. și S.C. Integrasoft S.R.L.

Ioan Bendei a murit în iulie 2025

De asemenea, instanța a dispus ridicarea măsurii sechestrului asupra bunurilor firmelor implicate. Dumitru Dragomir avea asupra sa pus sechestru pentru hotelul din București, cu valoarea estimată de 3.754.000 euro.

Istoricul dosarului Dumitru Dragomir - RCS-RDS

Potrivit rechizitoriului DNA, în cursul anului 2008, la nivelul Ligii Profesioniste de Fotbal s-a organizat o licitație pentru cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga I „PARTENER” pentru sezoanele 2008-2009, 2009-2010 și 2010-2011.

În urma licitației cu strigare, consorțiul de firme din care făcea parte SC RCS & RDS SA a fost declarat câștigător, cu un preț de adjudecare de 101.150.000 euro, inclusiv TVA.

Potrivit procurorilor, în 2009, în contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat L.P.F. condiții contractuale mai avantajoase.

În această perioadă, se arată în comunicatul DNA, Dumitru Dragomir, urmărindu-și interesul personal, a solicitat reprezentanților SC RCS & RDS SA să intre într-un parteneriat cu firma pe care o controla.

DNA: „Contractul de asociere, creat pentru a masca mita”

Astfel, susțin anchetatorii, la 15 august 2009, între SC Bodu SRL – societate controlată de Dragomir și reprezentată de Florin-Bogdan Bădiță – și SC RCS & RDS SA s-a încheiat un contract de asociere în participațiune.

Potrivit rechizitoriului, contractul a fost conceput astfel încât să creeze aparența unei asocieri obișnuite, maschează însă adevărata voință a părților, respectiv de a da și a primi mită.

DNA: „RCS & RDS a plătit către SC Bodu SRL, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 de euro”

În baza acestui contract, menționează DNA, între 18 august 2009 și 10 mai 2011, SC RCS & RDS SA a plătit către SC Bodu SRL, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei).

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2015-2016, părțile implicate au desfășurat operațiuni juridice pentru a „spăla” și a „curăța” caracterul infracțional al contractului, prin acte între SC RCS & RDS SA, SC Bodu SRL și SC Integrasoft SRL, astfel încât să confere contractului un caracter licit, în special în privința sumei de 3,1 milioane de euro.

Aceste operațiuni, susțin procurorii, au culminat cu cumpărarea de către SC RCS & RDS SA a afacerii care a stat la baza contractului de asociere.

De asemenea, potrivit DNA, procurorii anticorupție au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor SC Bodu SRL (până la 16.771.659 lei) și SC RCS & RDS SA (până la 13.714.414 lei), în vederea confiscării speciale.

