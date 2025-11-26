Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS
Dumitru Dragomir (foto: Sport Pictures)
Diverse

Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 10:00
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 10:00
  • Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, și fiul său, Bogdan, au fost achitați în dosarul privind presupuse fapte de luare de mită și spălare de bani legate de vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1, sezoanele 2008-2011. Decizia nu e definitivă.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (79 de ani), a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul drepturilor de televiziune, în care fusese acuzat de luare de mită și complicitate la spălare de bani.

„Nu discut sub 10 milioane!”  Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant
Citește și
„Nu discut sub 10 milioane!” Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant
Citește mai mult
„Nu discut sub 10 milioane!”  Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant

Dumitru Dragomir a fost achitat în dosarul RCS - RDS

După ce, inițial, Dragomir fusese condamnat la patru ani de închisoare cu executare, instanța a constatat că faptele nu există. Decizia nu e definitivă.

În aceeași sentință, fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan-Dumitru Dragomir, a fost de asemenea achitat, la fel ca și ceilalți inculpați din dosar.

Dosarul a fost judecat cu o întârziere de şase ani, fiind plimbat la trei instanţe, potrivit G4Media.

Acuzat că a primit 3,1 milioane de euro mită

Conform rechizitoriului DNA, Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată în 2017, fiind acuzat că, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, ar fi pretins și primit de la RCS - RDS S.A. suma de 3,1 milioane de euro, disimulată printr-un contract de asociere în afacerea Crystal Palace Ballrooms și legat de cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1.

În ianuarie 2019, Tribunalul București l-a condamnat pe Dragomir la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și complicitate la spălarea banilor, însă în noiembrie 2021 Curtea de Apel București a anulat sentința și a dispus rejudecarea dosarului de la zero, începând cu procedura camerei preliminare.

Dumitru Dragomir a susținut, după decizia instanței, că este nevinovat și că procurorii nu au nicio probă împotriva sa.

Și Bogdan Dragomir a fost achitat. Au scăpat și de sechestru

Conform DNA, Dragomir a acționat împreună cu mai mulți colaboratori, Florin-Bogdan Bădiță, Ioan Bendei, Mihai Dinei și Alexandru Oprea, precum și cu firmele SC Bodu SRL, SC RCS&RDS SA și SC Integrasoft SRL.

Alături de Dragomir, au fost achitați și ceilalți inculpați, printre care Bodei Florin-Bogdan, Bendei Ioan, Serghei Bulgac, Oprea Alexandru, precum și firmele S.C. Bodu S.R.L., S.C. RCS&RDS S.A. și S.C. Integrasoft S.R.L.

  • Ioan Bendei a murit în iulie 2025

De asemenea, instanța a dispus ridicarea măsurii sechestrului asupra bunurilor firmelor implicate. Dumitru Dragomir avea asupra sa pus sechestru pentru hotelul din București, cu valoarea estimată de 3.754.000 euro.

Istoricul dosarului Dumitru Dragomir - RCS-RDS

Potrivit rechizitoriului DNA, în cursul anului 2008, la nivelul Ligii Profesioniste de Fotbal s-a organizat o licitație pentru cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga I „PARTENER” pentru sezoanele 2008-2009, 2009-2010 și 2010-2011.

În urma licitației cu strigare, consorțiul de firme din care făcea parte SC RCS & RDS SA a fost declarat câștigător, cu un preț de adjudecare de 101.150.000 euro, inclusiv TVA.

Potrivit procurorilor, în 2009, în contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat L.P.F. condiții contractuale mai avantajoase.

În această perioadă, se arată în comunicatul DNA, Dumitru Dragomir, urmărindu-și interesul personal, a solicitat reprezentanților SC RCS & RDS SA să intre într-un parteneriat cu firma pe care o controla.

DNA: „Contractul de asociere, creat pentru a masca mita”

Astfel, susțin anchetatorii, la 15 august 2009, între SC Bodu SRL – societate controlată de Dragomir și reprezentată de Florin-Bogdan Bădiță – și SC RCS & RDS SA s-a încheiat un contract de asociere în participațiune.

Potrivit rechizitoriului, contractul a fost conceput astfel încât să creeze aparența unei asocieri obișnuite, maschează însă adevărata voință a părților, respectiv de a da și a primi mită.

DNA: „RCS & RDS a plătit către SC Bodu SRL, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 de euro”

În baza acestui contract, menționează DNA, între 18 august 2009 și 10 mai 2011, SC RCS & RDS SA a plătit către SC Bodu SRL, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei).

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2015-2016, părțile implicate au desfășurat operațiuni juridice pentru a „spăla” și a „curăța” caracterul infracțional al contractului, prin acte între SC RCS & RDS SA, SC Bodu SRL și SC Integrasoft SRL, astfel încât să confere contractului un caracter licit, în special în privința sumei de 3,1 milioane de euro.

Aceste operațiuni, susțin procurorii, au culminat cu cumpărarea de către SC RCS & RDS SA a afacerii care a stat la baza contractului de asociere.

De asemenea, potrivit DNA, procurorii anticorupție au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor SC Bodu SRL (până la 16.771.659 lei) și SC RCS & RDS SA (până la 13.714.414 lei), în vederea confiscării speciale.

Citește și

Liga Campionilor  Barcelona, zdrobită la Londra + Manchester City, învinsă pe teren propriu » Toate rezultatele și clasamentul actualizat
Liga Campionilor
00:01
Liga Campionilor Barcelona, zdrobită la Londra + Manchester City, învinsă pe teren propriu » Toate rezultatele și clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga Campionilor  Barcelona, zdrobită la Londra + Manchester City, învinsă pe teren propriu » Toate rezultatele și clasamentul actualizat
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Superliga
22:28
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Citește mai mult
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
drepturi tv Dumitru Dragomir mita in fotbal proces
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Citește mai mult
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
00:12
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
22:29
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
22:12
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Top stiri din sport
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Citește mai mult
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Citește mai mult
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share