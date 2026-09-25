Reghe, probleme de la început Un titular de la FCSB s-a accidentat la națională. Antrenorul a primit și o veste bună

- Dylan Batubinsika (30 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a suferit o accidentare la națională, înaintea meciurilor din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027.
- Roș-albaștrii au primit și o veste bună. Un jucător important a revenit la antrenamente.
Batubinsika fusese inclus în lotul de 29 de jucători al RD Congo pentru partidele cu Guineea Ecuatorială și Zimbabwe, de la finalul acestei luni.
Dylan Batubinsika s-a accidentat la națională
Cu toate acestea, fundașul celor de la FCSB a suferit o accidentare și a fost nevoit să părăsească lotul naționalei, înainte de debutul în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027, relatează presa locală.
Selecționerul Sebastien Desabre a decis să-l înlocuiască pe Batubinsika cu Henock Inonga (32 de ani), stoperul formației Erbil SC, din Irak.
Dylan Batubinsika a strâns 15 selecții pentru naționala RD Congo, reușind să înscrie un singur gol. A fost convocat și pentru meciurile de la CM 2026, dar nu a apucat să joace.
Fundașul a fost transferat de FCSB în această vară și a fost integralist în 7 partide.
Mai ratase duelurile cu FC Argeș (5-0 în Cupa României) și Dinamo (1-2 în Supeliga), din cauza unei leziuni musculare, însă a revenit și jucat în duelurile cu Petrolul (2-2) și Universitatea Craiova (0-5).
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Veste bună pentru FCSB: David Miculescu, înapoi la antrenamente
David Miculescu a ratat derby-ul cu U Craiova din cauza unei accidentări suferite în meciul precedent, cu Petrolul, scor 2-2.
A părăsit terenul în minutul 71 al partidei, iar Mihai Stoica afirma că jucătorul „are o gaură în picior”. Deși cei de la FCSB se temeau că ar putea fi vorba despre o accidentare gravă, fotbalistul s-a recuperat rapid.
Miculescu a revenit acum la antrenamentele echipei și se pregătește sub comanda noului antrenor Laurențiu Reghecampf, anunță gsp.ro.