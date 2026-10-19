Rapid a pierdut procesul Giuleștenii declaraseră „război” unui gigant din comerțul online
Rapid București
Superliga

Rapid a pierdut procesul Giuleștenii declaraseră „război” unui gigant din comerțul online

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 12:07
  • Trendyol a câștigat procesul cu Rapid București, prin care giuleștenii reclamaseră vânzarea neconformă a produselor cu însemnele clubului.
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Deși platforma de comerț electronic este originară din Turcia, fiind controlată în prezent de gigantul chinez Alibaba, firma cu care Rapid a intrat într-un conflict juridic este Trendyol B.V., înregistrată în Olanda, care operează pe piețele europene.

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Rapid a pierdut definitiv procesul cu Trendyol

Clubul patronat de Dan Șucu a reclamat platforma și a primit câștig de cauză în primă instanță, în toamna anului trecut, din partea Tribunalului București.

Ulterior, Trendyol a contestat decizia, iar Curtea de Apel București a admis cererea, argumentând că platforma și vânzătorul care operează pe aceasta sunt două entități diferite, potrivit startupcafe.ro.

Trendyol a susținut că produsele pentru care „alb-vișiniii” au făcut sesizare aparțineau unui comerciant independent, cu denumirea 442sportswear.

Cum a decurs procesul dintre Trendyol și Rapid

  • 7 aprilie 2025: Rapid a notificat Trendyol, solicitând eliminarea produselor respective.
  • 8 aprilie 2025: Platforma a răspuns, confirmând că articolele respective fuseseră eliminate.
  • 10 aprilie 2025: Rapid s-a adresat Tribunalului București, solicitând ca Trendyol să elimine toate produsele care conțineau marca clubului.
  • 24 noiembrie 2025: Tribunalul București a admis cererea giuleștenilor și a obligat platforma online să elimine de pe platformă toate produsele care conțineau marca clubului. Trendyol a atacat hotărârea.
  • 29 aprilie 2026: Curtea de Apel București a admis apelul Trendyol, a schimbat integral hotărârea Tribunalului, făcând o distincție clară între operatorul unei platforme marketplace și comercianții independenți care își publică ofertele în acel spațiu.

Rapid nu este singurul club aflat în această situație. Numeroși mici comercianți din România vând pe internet și produse cu însemnele cluburilor Dinamo, Steaua, U Craiova sau FCSB.

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