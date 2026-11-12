ITALIA - FRANȚA. Michael Olise (24 de ani) a deschis scorul pentru oaspeți, după o eroare uriașă a lui Gianluigi Donnarumma (27 de ani).

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În minutul 10 al partidei de pe San Siro, portarul Italiei a vrut să paseze unui coechipier la marginea propriului care, în loc să degajeze. Doar că n-a fost deloc atent și a trimis balonul direct la adversar!

FOTO. Gianluigi Donnarumma, gafă uriașă în Italia - Franța

Pe fază, Michael Olise a interceptat balonul, l-a driblat cu ușurință pe Alessandro Bastoni și a finalizat cu un șut la colțul scurt pe sub Donnarumma, care abia revenise între buturi.

Avantajul Franței a durat doar 16 minute. Pio Esposito, atacantul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu, a restabilit egalitatea, după o pasă decisivă a lui Nicolo Cambiaghi.

Italia - Franța, echipele de start

Italia: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Rezerve : Carnesecchi, Vicario - Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koloesho

Selecționer : Roberto Mancini

Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi : Carnesecchi, Vicario - Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koloesho : Roberto Mancini Franța : Maignan - Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert - Cherki, Da Cunha, Rabiot - Olise, Doue, Barcola

Rezerve: Restes, Risser - Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konate, Yoro, Zaire-Emery, Pagis

Selecționer: Zinedine Zidane

Partida este arbitrată de Istvan Kovacs

Clasamentul Grupei A1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Franța 4 10 2 Belgia 5 9 3 Italia 4 7 4 Turcia 5 0

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