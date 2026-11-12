Donnarumma, ce gafă! FOTO. Portarul Italiei s-a făcut de râs! Gol făcut cadou Franței +8 foto
Gianluigi Donnarumma, eroare uriașă în Italia - Franța/ Foto captură VIDEO Prima Sport
Liga Națiunilor

Donnarumma, ce gafă! FOTO. Portarul Italiei s-a făcut de râs! Gol făcut cadou Franței

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 22:43
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 23:34
  • ITALIA - FRANȚA. Michael Olise (24 de ani) a deschis scorul pentru oaspeți, după o eroare uriașă a lui Gianluigi Donnarumma (27 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 10 al partidei de pe San Siro, portarul Italiei a vrut să paseze unui coechipier la marginea propriului care, în loc să degajeze. Doar că n-a fost deloc atent și a trimis balonul direct la adversar!

„Da, l-aș aduce” Primul club din Superliga interesat de MM Stoica: „Poate ajuta orice echipă”
Citește și
„Da, l-aș aduce” Primul club din Superliga interesat de MM Stoica: „Poate ajuta orice echipă”
Citește mai mult
„Da, l-aș aduce” Primul club din Superliga interesat de MM Stoica: „Poate ajuta orice echipă”

FOTO. Gianluigi Donnarumma, gafă uriașă în Italia - Franța

Pe fază, Michael Olise a interceptat balonul, l-a driblat cu ușurință pe Alessandro Bastoni și a finalizat cu un șut la colțul scurt pe sub Donnarumma, care abia revenise între buturi.

Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg
Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sportjpeg Gafa lui Gianluigi Donnarumma în Italia - Franța Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Avantajul Franței a durat doar 16 minute. Pio Esposito, atacantul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu, a restabilit egalitatea, după o pasă decisivă a lui Nicolo Cambiaghi.

Italia - Franța, echipele de start

  • Italia: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi
    Rezerve: Carnesecchi, Vicario - Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koloesho
    Selecționer: Roberto Mancini
  • Franța : Maignan - Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert - Cherki, Da Cunha, Rabiot - Olise, Doue, Barcola
    Rezerve: Restes, Risser - Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konate, Yoro, Zaire-Emery, Pagis
    Selecționer: Zinedine Zidane

Partida este arbitrată de Istvan Kovacs

Clasamentul Grupei A1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Franța410
2Belgia59
3Italia47
4Turcia50

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
franta italia gianluigi donnarumma liga natiunilor michael olise
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
18:20
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
18:10
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
18:42
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Superliga
14:26
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Citește mai mult
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Nationala
14:03
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Citește mai mult
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Campionate
12:10
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Citește mai mult
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
B365
12.11
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
Citește mai mult
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share