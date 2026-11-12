- ITALIA - FRANȚA. Michael Olise (24 de ani) a deschis scorul pentru oaspeți, după o eroare uriașă a lui Gianluigi Donnarumma (27 de ani).
În minutul 10 al partidei de pe San Siro, portarul Italiei a vrut să paseze unui coechipier la marginea propriului care, în loc să degajeze. Doar că n-a fost deloc atent și a trimis balonul direct la adversar!
FOTO. Gianluigi Donnarumma, gafă uriașă în Italia - Franța
Pe fază, Michael Olise a interceptat balonul, l-a driblat cu ușurință pe Alessandro Bastoni și a finalizat cu un șut la colțul scurt pe sub Donnarumma, care abia revenise între buturi.
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Avantajul Franței a durat doar 16 minute. Pio Esposito, atacantul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu, a restabilit egalitatea, după o pasă decisivă a lui Nicolo Cambiaghi.
Italia - Franța, echipele de start
- Italia: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi
Rezerve: Carnesecchi, Vicario - Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koloesho
Selecționer: Roberto Mancini
- Franța : Maignan - Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert - Cherki, Da Cunha, Rabiot - Olise, Doue, Barcola
Rezerve: Restes, Risser - Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konate, Yoro, Zaire-Emery, Pagis
Selecționer: Zinedine Zidane
Partida este arbitrată de Istvan Kovacs
Clasamentul Grupei A1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Franța
|4
|10
|2
|Belgia
|5
|9
|3
|Italia
|4
|7
|4
|Turcia
|5
|0