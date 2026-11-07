Iasmin Latovlevici, o nouă provocare Pe cine va antrena fostul internațional român

Iasmin Latovlevici (40 de ani) este noul antrenor al celor de la Poli Timișoara 2.

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Înainte de a fi promovat la echipa secundă a alb-violeților, fostul fundaș stânga a pregătit formația U19, care este lider în Seria 9 a Campionatului Național. Aceasta va fi preluată de Alin Paleacu.

Iasmin Latovlevici, noul antrenor de la Poli Timișoara 2: „ Și eu va trebui să mă obișnuiesc cu nivelul Ligii 3”

„Începând de astăzi, noul antrenor al echipei secunde alb-violete este fostul internațional Iasmin Latovlevici”, a anunțat Poli Timișoara pe site-ul oficial.

Latovlevici a oferit și o primă reacție:

„Obiectivul e clar la echipa a doua: să dai jucători la echipa mare! Până în iarnă nu pot fi făcute multe modificări, pentru câte etape au rămas până la vacanță. În momentul acesta o să vedem la ce nivel sunt jucătorii.

Cel mai clar va fi din iarnă încolo, după cantonament. Depinde doar de ei, sunt într-o continuă instruire, reacțiile lor sunt diferite.

Și eu va trebui să mă obișnuiesc cu nivelul Ligii 3, cu această serie, e un nivel din care copiii în mod special au foarte multe de învățat ”.

Dinu Bara: „Îi doresc lui Iasmin Latovlevici să aibă un mandat foarte bun în noul drum ales”

Directorul general de la Politehnica Timișoara a vorbit și el despre alegerea făcută de gruparea alb-violetă.

„Doresc să îi mulțumesc lui Alin Paleacu pentru toată munca depusă de la înființarea echipei secunde. A lucrat cot la cot cu noi ca să le oferim o șansă copiilor noștri din academie să faca pasul spre Poli 2.

Consider că a facut multe lucruri bune și pe această cale doresc să îi mulțumesc și, cel mai important, să îi urez mult succes în mandatul de la tineretul Politehnicii, deoarece este unul important în tranziția tinerilor noștri sportivi spre fotbalul profesionist! În fapt este o rocadă care ne dorim să fie de bun augur pentru cele două echipe!

Îi doresc lui Iasmin Latovlevici să aibă un mandat foarte bun în noul drum ales - cel de antrenor - deoarece, slavă Domnului, a fost un excelent fotbalist. Să îl urmeze copiii ca exemplu, pentru că au ce învăța!”, a declarat Dinu Bara.

Latovlevici va debuta pe banca noii sale echipe vineri, 13 noiembrie, când Poli Timișoara 2 va juca împotriva celor de la Progresul Pecica, de la ora 14:00.

În acest moment, bănățenii ocupă locul 10, cu 7 puncte, după 12 etape disputate în Seria 7 din Liga 3.

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