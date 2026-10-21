„Detaliile fac diferența”  VIDEO. Filipe Coelho, înainte de meciul cu Inter d'Escaldes: „Dacă pierdem, va fi din cauza mea” +16 foto
Filipe Coelho
Conference League

„Detaliile fac diferența” VIDEO. Filipe Coelho, înainte de meciul cu Inter d'Escaldes: „Dacă pierdem, va fi din cauza mea”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 15:07
  • Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu Inter d'Escaldes, din etapa #2 din Conference League.
  • Meciul Inter d'Escaldes - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În cadrul conferinței de presă premergătoare confruntării din Andorra, Filipe Coelho a explicat cum va aborda acest meci și a subliniat că nu trebuie să își subestimeze adversarul.

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Filipe Coelho, înainte de Inter d'Escaldes - U Craiova: „În astfel de partide, detaliile fac diferența”

„Este un meci foarte important pentru noi, împotriva unei echipe bune, pe care trebuie să o respectăm, pentru că, dacă a ajuns aici, înseamnă că merită.

Jucăm în deplasare, iar dacă ne uităm la etapa precedentă, doar două echipe au reușit să câștige în deplasare. Așadar, toată lumea din grup știe că mâine trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a încerca să obținem cele trei puncte.

Ceea ce ne motivează și ne ajută să fim pregătiți este ambiția de a ne reprezenta clubul cât mai bine. Nu contează ce am realizat în trecut. Pentru meciul de mâine, important este modul în care îl vom aborda și cât de mult ne dorim să câștigăm.

În astfel de partide, detaliile fac diferența. Dacă ne relaxăm, cu siguranță ne va fi imposibil să câștigăm aici, pentru că întâlnim o echipă bună. Nu am nicio îndoială în această privință”, a declarat Filipe Coelho.

Întrebat dacă atitudinea jucătorilor ar putea influența prestația echipei în meciul de joi, antrenorul Craiovei a precizat că își va asuma întreaga vină în cazul unui eșec.

Îmi cunosc jucătorii. Nu vom căuta scuze. Dacă pierdem, responsabilitatea îmi aparține. Venim aici să câștigăm, fără nicio scuză.

Vom face tot ce ne stă în putință. Terenul este bun, toate condițiile sunt bune, am venit din timp și avem suficient timp la dispoziție.

Prin urmare, atitudinea trebuie să fie cea potrivită. Trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor pozitive. Am venit să câștigăm, nimic mai mult, fără scuze.

Dacă pierdem, nu va fi din cauza atitudinii jucătorilor, ci din cauza mea”, a mai adăugat Coelho.

FOTO. U Craiova - Getafe 1-1, în prima etapă din Conference League

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
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Pe 15 iulie 2025, FCSB a fost învinsă în deplasare de Inter d'Escaldes, scor 1-2, în preliminariile Ligii Campionilor. Roș-albaștrii au mers mai departe atunci datorită scorului din tur, 3-1 (4-3 la general).

Pentru Filipe Coelho meciul disputat atunci de FCSB nu are importanță pentru U Craiova, care va aborda partida cu maximă seriozitate.

„Meciul disputat de echipa românească (n.r. - FCSB) nu este important pentru partida de mâine. Nici meciul precedent pe care le-am jucat împotriva lui Getafe nu va conta mâine, pentru că trebuie să fim modești, dar, în același timp, să demonstrăm pe teren aceeași ambiție”.

Acesta este lucrul pe care trebuie să-l facem ca echipă. Mai întâi, trebuie să fim competitivi, apoi să încercăm să jucăm cât mai bine posibil. Este un meci important pentru noi și vom face tot ce ne stă în putință (n.r. - să câștige). Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

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