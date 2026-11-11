Ionuț Radu dă cărțile pe față  „Am dezamăgit mii de oameni. O greșeală grea” + alegere surprinzătoare a românului: „A treia variantă”
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Ionuț Radu dă cărțile pe față „Am dezamăgit mii de oameni. O greșeală grea” + alegere surprinzătoare a românului: „A treia variantă”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 10:39
  • Ionuț Radu (29 de ani) a renăscut în fotbalul spaniol, după o perioadă extrem de dificilă în carieră, la Milano.
  • Portarul român al celor de la Celta Vigo a acordat un interviu pentru publicația italiană Gazzetta dello Sport, în care a vorbit deschis despre momentul care i-a marcat cariera, revenirea în fotbalul mare, experiența din La Liga și legătura pe care o păstrează cu Inter.
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Ajuns titular la Celta Vigo pentru al doilea sezon consecutiv, atât în campionat, cât și în Europa League, Ionuț Radu traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei.

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Ionuț Radu: „Greșeala care ne-a costat titlul a fost grea, dar m-a format”

Drumul până aici a fost însă unul complicat. În urmă cu doar doi ani, goalkeeperul era în afara lotului primei echipe a lui Inter și se pregătea alături de formația U18 a clubului milanez.

„În decembrie 2025, cu doar un an înainte eram în afara lotului lui Inter, uitat de lume. Când m-am întors la vestiare după meciul cu Real Madrid, mi-am amintit tot ce am trăit în ultimii ani, din 2022 și până la transferul la Celta. Am suferit, dar am crescut”, a povestit portarul român pentru Gazzetta.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate în interviu a fost episodul din 2022, când Radu a gafat în partida Bologna - Inter, încheiată cu victoria gazdelor, scor 2-1.

Portarul român a greșit decisiv la golul marcat de Nicola Sansone. Inter a pierdut puncte importante în lupta pentru titlu, iar AC Milan s-a apropiat și mai mult de câștigarea campionatului.

Radu recunoaște că eroarea l-a afectat profund, dar susține că experiența l-a ajutat să se maturizeze.

„Visam să devin succesorul lui Handanovic și munceam pentru asta. Nu am reușit, dar nu este sfârșitul lumii.

Îmi pare rău doar că, atunci când mă gândesc la acea perioadă, mă văd ca pe un copil. Munceam mult, dar eram superficial în privința micilor detalii. Și, în cele din urmă, a venit acea greșeală. A fost una grea, dar care m-a format”.

Românul a vorbit și despre presiunea uriașă pe care o resimte un portar atunci când greșește:

„M-a schimbat complet. Știu că am dezamăgit mii de oameni, dar am crescut datorită acelei experiențe. Greșeala portarului este greșeala supremă: dacă el greșește, echipa primește gol. Trebuie să înveți să trăiești cu asta și să găsești echilibrul potrivit”.

Un rol important în revenirea sa l-a avut și Francesco Civetta, scouterul care l-a descoperit în copilărie și care l-a ajutat să depășească perioada dificilă.

Venezia i-a oferit șansa revenirii

După experiențele de la Avellino, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre și Bournemouth, cariera lui Ionuț Radu părea să intre într-un cerc vicios al împrumuturilor și al dezamăgirilor.

„Aveam nevoie să joc și eram pregătit să fac orice pentru a găsi continuitate. Cu siguranță, nu mi-a făcut bine”, a mărturisit acesta.

Momentul decisiv a venit în a doua parte a sezonului 2024-2025, când Venezia a fost nevoită să caute o soluție pentru postul de portar după accidentarea lui Filip Stankovic.

Radu a primit șansa de a apăra din nou constant, iar prestațiile sale au atras atenția celor de la Celta Vigo.

Deși Venezia a retrogradat, românul a fost desemnat de trei ori MVP în doar jumătate de sezon.

„Un accident al prietenului meu Filip i-a obligat să intervină pe piața transferurilor. Mi-au oferit o șansă atunci când nimeni nu mai credea în mine. Și s-a dovedit decisivă”, a declarat goalkeeperul.

Oficialii lui Celta l-au remarcat în perioada petrecută la Venezia și i-au propus un proiect pe termen lung.

„Nimeni nu poate atinge perfecțiunea, dar dacă simt încrederea clubului, sunt mai liniștit și joc bine”, a explicat Radu.

Spania și La Liga i se potrivesc ca o mănușă lui Ionuț Radu

Odată cu transferul în Spania, Ionuț Radu pare să-și fi găsit în sfârșit locul. Spune că La Liga este competiția care îi pune cel mai bine în valoare calitățile, în special datorită implicării goalkeeperului în construcția jocului:

„Aici, portarul trebuie să se implice în joc. Mie îmi place și mă distrez. Mulți antrenori mi-au sugerat în trecut să încerc o experiență în Spania. Au avut dreptate”.

Acesta a dezvăluit și o diferență importantă față de fotbalul italian:

„Particip la ședințele tactice exact ca fotbaliștii de câmp. În Italia nu este ceva obișnuit, dar beneficiile sunt numeroase”.

Întrebat care dintre campionatele în care a evoluat i se pare cel mai spectaculos, Radu a făcut o comparație între La Liga și Premier League.

„La Liga este echilibrată, are combinația potrivită între tehnică și tactică. Dar este clar că în Premier League ai impresia că urmărești atacuri și contraatacuri continue. Echipele pot marca în orice moment, spectacolul este garantat”.

Când locuiam la Milano, obișnuiam să ies des. Aici nu simt nevoia, și asta e în regulă. Orașul e liniștit. Per total, clubul, echipa și fanii sunt cu toții uniți: simt că trăim într-o mare familie. La Liga e campionatul perfect pentru mine. Ionuț Radu

„Inter l-a ales pe Martinez? Trebuie să avem răbdare cu el!”

Chiar dacă evoluează acum în Spania, Radu continuă să urmărească atent situația fostei sale echipe, Inter.

Întrebat despre situația portarilor de pe Giuseppe Meazza și despre greșelile comise de Josep Martinez în Liga Campionilor, românul a spus.

„Urmăresc în continuare Inter de aproape. Știu ce înseamnă să aperi acea poartă și câtă presiune există.

Clubul l-a ales pe Pepo? Atunci trebuie să avem răbdare, să-i înțelegem greșelile și, mai ales, să ne amintim de toate momentele în care a făcut parade importante. Credeți-mă, este un portar de cel mai înalt nivel și o va demonstra”.

Radu a comentat și deciziile lui Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, care a apelat în anumite partide la rotația portarilor.

Îl înțeleg pe Cristian. Fotbalul evoluează, nu este suficient să ai 11 jucători buni și este normal să existe rotații. Istoric vorbind, însă, portarul este unul singur și rezervele sale joacă foarte rar. Pentru a avea continuitate, trebuie să fii pe teren. Ionuț Radu

Ionuț Radu, despre Cristian Chivu: „Este un idol absolut pentru români”

Portarul român a vorbit și despre relația pe care o are cu Cristian Chivu, fostul căpitan al naționalei României și actualul antrenor al lui Inter.

Cei doi păstrează legătura, iar Radu are numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului:

„Vorbim des, chiar dacă nu am avut norocul să ne intersectăm la prima echipă. Când l-am văzut prima dată la Milano, m-am prezentat și am petrecut timp împreună. Pentru cineva născut în România, Cristian este un idol absolut.

Are foarte multă ambiție și este un om extraordinar, care face bine grupului. Cu el, Inter este pe mâini bune”.

Portarul român a vorbit și despre atmosfera de pe stadioanele pe care a evoluat. Deși San Siro și „Santiago Bernabeu” sunt două arene legendare, alegerea sa a fost surprinzătoare:

„Aleg a treia variantă, Velodrome din Marsilia. În momentul în care pășești pe teren, simți o presiune incredibilă.

Din punctul de vedere al atmosferei, nu am văzut niciodată ceva asemănător. Desigur, și San Siro este legendar”.

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