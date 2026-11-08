Celta Vigo - Levante 0-0. Ionuț Radu (29 de ani), portarul gazdelor, a fost titular în meciul din etapa #12 din La Liga, deși nu va fi prezent la echipa națională a României din cauza unor probleme medicale.

Borna impresionantă atinsă de portarul român pentru Celta Vigo, mai jos.

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Radu a fost inclus de selecționerul Gică Hagi în lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din această lună cu Polonia și Bosnia.

Cu toate acestea, Ionuț Radu nu va disponibil pentru aceste partide. Clubul spaniol a înștiințat FRF că portarul are nevoie de un tratament pentru o problemă medicală mai veche.

Ionuț Radu, titular în meciul Celta Vigo - Levante 0-0

În ciuda problemelor medicale cu care se confruntă Radu, care l-au forțat să rateze convocarea la naționala României, acesta a fost titularizat în meciul cu Levante din La Liga.

Ionuț Radu a fost introdus din primul minut și a avut o performanță solidă. A păstrat poarta lui Celta Vigo intactă în prima repriză.

Meciul din această seară a fost unul special pentru portarul român, care a atins o bornă impresionantă în istoria clubului spaniol.

Radu a ajuns la 50 de meciuri consecutive jucate pentru Celta Vigo în La Liga, devenind primul jucător care reușește această performanță.

Stanislav Lobotka (31 de ani), actualul mijlocaș al lui Napoli și fostul jucător al lui Celta Vigo în perioada 2017-2020, are 48 de meciuri consecutive jucate pentru spanioli în campionat.

În această ierarhie este vorba doar despre jucătorii transferați de Celta Vigo, și nu de cei formați de club.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Ionuț Radu, conform Transfermarkt

Ionuț Radu a fost transferat de Celta Vigo în vara anului trecut de la formația italiană Venezia. De la sosirea sa în Spania, portarul a jucat 66 meciuri.

Târnovanu, înlocuitorul lui Ionuț Radu la națională

Ștefan Târnovanu, portarul de la FCSB, a fost convocat de Gică Hagi în locul lui Radu pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.

În schimb, selecționerul se confruntă cu alte probleme de lot. Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu vor fi indisponibili din cauza unor probleme medicale.

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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