Dublă lovitură pentru Hagi!  Pierderile imense suferite de România înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia

Valentin Mihăilă (26 de ani) și Nicolae Stanciu (33 de ani) nu vor putea juca în meciurile echipei naționale din această lună, din cauza unor probleme medicale.

România - Polonia se dispută sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, iar duelul din Bosnia e pe 17 noiembrie.

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După ce Gică Hagi l-a pierdut pe Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo, selecționerul României se confruntă cu noi probleme de lot înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia.

Mihăilă și Stanciu nu vor putea juca la națională

Nicolae Stanciu a cucerit, duminică, titlul în China alături de Dalian Yingbo, dar înaintea meciului cu Tianjin Jinmen Tiger a acuzat probleme la gamba stângă, care s-au agravat pe parcurs.

În schimb, Mihăilă a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă, la antrenamentul de sâmbătă, motiv pentru care nu a jucat în ultimul meci al lui Rizespor.

FRF a anunțat în această seară că cei doi jucători nu vor putea fi utilizați în acțiunea naționalei, ultima din acest an.

„Convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile din această lună, Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu acuză probleme musculare și nu pot fi recuperați în timp util. Astfel, cei doi nu vor participa la această acțiune.

Nicolae Stanciu a acuzat probleme la gamba stângă în săptămâna premergătoare meciului de astăzi, neputându-se antrena la capacitate maximă, iar pe parcursul meciului acestea s-au acutizat și a fost înlocuit pe final.

În ceea ce îl privește pe Mihăilă, acesta are o leziune musculară la gamba dreaptă, suferită la antrenamentul de ieri, motiv pentru care nu s-a aflat în lotul lui Rizespor pentru meciul de azi”, a transmis FRF pe Facebook.

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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