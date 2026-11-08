Răzvan Marin, eliminat direct! FOTO. Meci complicat împotriva românilor de la Levadiakos. L-a lovit teribil pe Șut +14 foto
Foto: Imago
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Răzvan Marin, eliminat direct! FOTO. Meci complicat împotriva românilor de la Levadiakos. L-a lovit teribil pe Șut

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 21:18
  • AEK Atena - Levadiakos 2-1. Răzvan Marin (30 de ani), jucătorul gazdelor, a fost eliminat direct în partida din etapa #10 din campionatul Greciei.
  • Cum s-au descurcat românii de la Levadiakos, Alexandru Pantea, Adrian Șut și Octavian Popescu, mai jos.
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Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous, fostul tehnician de la FCSB, a început mai bine partida cu AEK Atena, reușind să deschidă scorul în minutul 26.

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Răzvan Marin, eliminat direct în AEK Atena - Levadiakos

Atacantul Moses David Cobnan a marcat pentru Levadiakos chiar din pasa decisivă a lui Alexandru Pantea, fundaș împrumutat în acest sezon de FCSB în Grecia.

Pantea i-a trimis pasa lui Cobnan în careu, iar nigerianul a înscris un gol spectaculos, direct în vinclu.

Levadiakos a intrat la vestiare cu un avantaj minim, iar imediat după startul reprizei secunde s-a petrecut un moment tensionat la marginea careului oaspeților, chiar între doi români.

Într-un duel direct, Adrian Șut a căzut și a încercat să protejeze mingea. Răzvan Marin a vrut să preia posesia și, din greșeală, l-a lovit cu piciorul în cap pe fostul jucător de la FCSB.

Arbitrul a mers la monitorul VAR pentru a verifica faza și, în cele din urmă, a dictat penalty pentru AEK, deși cei de la Levadiakos ceruseră un fault în atac.

Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Luka Jovic, în minutul 51. AEK Atena a intrat în avantaj câteva minute mai târziu, după golul lui Varga.

În minutul 80, Răzvan Marin a fost eliminat direct după un fault dur comis asupra lui Kostis, iar internaționalul român a părăsit prematur terenul.

Răzvan Marin, eliminat FOTO Captură video
Răzvan Marin, eliminat FOTO Captură video

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AEK Atena s-a impus în cele din urmă cu 2-1 și se află pe locul 3 în campionat, cu 20 de puncte.

  • Răzvan Marin a fost convocat de selecționerul Gică Hagi pentru meciurile naționalei din această lună cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor.

Cum s-au descurcat Adrian Șut și Octavian Popescu

Alexandru Pantea, care a reușit și o pasă de gol, a fost integralist pe poziția de fundaș stânga. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Octavian Popescu.

Adrian Șut a părăsit terenul în minutul 58. Echipa lui Elias Charalambous este pe penultimul loc în campionat, cu 6 puncte.

VIDEO. Rezumatul meciului AEK Atena - Levadiakos 2-1

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