Lovitură pentru Hagi! Ionuț Radu nu vine la națională pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia! Mesajul transmis de Celta Vigo

Ionuț Radu (29 de ani) nu va fi disponibil pentru partidele echipei naționale din ultima acțiune a acestui an, cu Polonia și Bosnia.

România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Absența portarului a fost confirmată de FRF, după ce clubul la care este legitimat, Celta Vigo, a transmis o informare oficială către forul condus de Răzvan Burleanu.

Ionuț Radu a fost titular în poarta echipei spaniole în meciul disputat joi cu Saint-Gilloise în Europa League. Românul a apărat un penalty.

Ionuț Radu, out pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Internaționalul român se afla pe lista preliminară a stranierilor, însă clubul a transmis că are nevoie de un tratament pentru o problemă medicală mai veche.

„Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală.

Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Penalty apărat de Ionuț Radu în Europa League

Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a apărat un penalty în confruntarea cu Saint Gilloise, dar nu și-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea.

Gruparea din La Liga a pierdut, scor 1-2, confruntarea din etapa #4 din Europa League.

Celta Vigo a început excelent partida. Pablo Durán a deschis scorul în minutul 11. Belgienii au restabilit însă egalitatea cu 10 minute înainte de pauză. Besfort Zeneli l-a învins pe Radu cu un șut din jurul punctului cu var.

Suedezul a făcut „dubla” în minutul 49 și a dus-o pe Saint Gilloise în avantaj.

Oaspeții puteau da lovitura decisivă în minutul 80, când arbitrul a dictat penalty pentru un henț în careu, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Același Zeneli și-a asumat execuția, însă Ionuț Radu a ghicit colțul și a menținut vii speranțele spaniolilor pentru un rezultat pozitiv.

Celta n-a mai avut însă puterea să egaleze și a trebuit să se recunoască învinsă, scor 1-2. La oaspeți, Darius Olaru a fost trimis pe teren în minutul 86, când l-a schimbat pe Relebohile Mofokeng.

Lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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