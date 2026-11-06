Lovitură pentru Hagi! Ionuț Radu nu vine la națională pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia! Mesajul transmis de Celta Vigo +33 foto
Ionuț Radu
Nationala

Lovitură pentru Hagi! Ionuț Radu nu vine la națională pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia! Mesajul transmis de Celta Vigo

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 12:38
  • Ionuț Radu (29 de ani) nu va fi disponibil pentru partidele echipei naționale din ultima acțiune a acestui an, cu Polonia și Bosnia.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Absența portarului a fost confirmată de FRF, după ce clubul la care este legitimat, Celta Vigo, a transmis o informare oficială către forul condus de Răzvan Burleanu.

Ionuț Radu a fost titular în poarta echipei spaniole în meciul disputat joi cu Saint-Gilloise în Europa League. Românul a apărat un penalty.

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Ionuț Radu, out pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Internaționalul român se afla pe lista preliminară a stranierilor, însă clubul a transmis că are nevoie de un tratament pentru o problemă medicală mai veche.

„Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală.

Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Penalty apărat de Ionuț Radu în Europa League

Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a apărat un penalty în confruntarea cu Saint Gilloise, dar nu și-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea.

Gruparea din La Liga a pierdut, scor 1-2, confruntarea din etapa #4 din Europa League.

Celta Vigo a început excelent partida. Pablo Durán a deschis scorul în minutul 11. Belgienii au restabilit însă egalitatea cu 10 minute înainte de pauză. Besfort Zeneli l-a învins pe Radu cu un șut din jurul punctului cu var.

Suedezul a făcut „dubla” în minutul 49 și a dus-o pe Saint Gilloise în avantaj.

Oaspeții puteau da lovitura decisivă în minutul 80, când arbitrul a dictat penalty pentru un henț în careu, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Același Zeneli și-a asumat execuția, însă Ionuț Radu a ghicit colțul și a menținut vii speranțele spaniolilor pentru un rezultat pozitiv.

Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (5).jpg
Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (5).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (1).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (2).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (3).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (4).jpg Penalty-ul apărat de Ionuț Radu în Celta Vigo - Royale Union Saint Gilloise 1-2 Foto captură VIDEO Digi Sport (5).jpg
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Celta n-a mai avut însă puterea să egaleze și a trebuit să se recunoască învinsă, scor 1-2. La oaspeți, Darius Olaru a fost trimis pe teren în minutul 86, când l-a schimbat pe Relebohile Mofokeng.

Lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI

  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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