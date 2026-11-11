Schwarzenegger are un urmaș în culturism FOTO. Fiul actorului a participat la  primul concurs profesionist.  Cum s-a descurcat +9 foto
Joseph Baena. Foto: Instagram / @joebaena
Alte sporturi

Schwarzenegger are un urmaș în culturism FOTO. Fiul actorului a participat la primul concurs profesionist. Cum s-a descurcat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 15:44
  • Joseph Baena (29 de ani), fiul actorului și fostului culturist Arnold Schwarzenegger (79 de ani), a participat la prima sa competiție profesionistă de culturism.
  • Tânărul a ales să urmeze o carieră în sportul în care tatăl său a câștigat șapte titluri Mr. Olympia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Baena a concurat la Pro/Am World Cup, competiție organizată în El Segundo, California, sub egida Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA).

Reprofilat de Hagi Lisav Eissat explică de ce acceptă să joace la națională pe  un post cu care nu e obișnuit: „Nu e ușor”
Citește și
Reprofilat de Hagi Lisav Eissat explică de ce acceptă să joace la națională pe un post cu care nu e obișnuit: „Nu e ușor”
Citește mai mult
Reprofilat de Hagi Lisav Eissat explică de ce acceptă să joace la națională pe  un post cu care nu e obișnuit: „Nu e ușor”

Fiul lui Arnold Schwarzenegger, locul 5 la prima competiție profesionistă de culturism

Joseph Baena s-a clasat pe locul 5 la categoria Classic Physique Open, într-o competiție de culturism natural, disciplină care presupune participarea fără utilizarea substanțelor interzise pentru îmbunătățirea performanței.

„Sunt extrem de mândru de mine. Este primul meu an în care particip la competiții. Primul concurs a fost la sfârșitul lunii martie, al doilea la începutul lunii aprilie, iar acum am participat la a treia competiție, prima ca profesionist.

Am venit într-o formă mult mai bună decât data trecută. A fost o experiență incredibilă”, a declarat Baena, potrivit fitnessvolt.com.

Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena

Galerie foto (9 imagini)

Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, la debutul în culturismul profesionist. Foto: Instagram / @joebaena
+9 Foto
labels.photo-gallery

Sportivul, care a aflat la 13 ani că Arnold Schwarzenegger este tatăl său, a precizat că și-a îndeplinit obiectivul stabilit înaintea concursului.

„Scopul meu era să termin în primele cinci locuri, așa că am reușit ceea ce mi-am propus. Acum știu ce trebuie să fac pentru a progresa”, a adăugat acesta.

1980
este anul în care Arnold Schwarzenegger s-a retras din culturism, după o carieră în care a câștigat șapte titluri Mr. Olympia și cinci titluri Mr. Universe

Cele șapte titluri Mr. Olympia au fost câștigate în 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 și 1980.

Joseph Baena și-a început cariera în culturism în 2026

Fiul lui Schwarzenegger a participat la primul său concurs în martie, la NPC Natural Colorado State Championships, unde a câștigat trei categorii și a terminat pe locul secund la o a patra.

În aprilie, Baena a obținut o nouă victorie, la INBA Iron Gladiator, în categoria Classic Physique, rezultat care i-a adus dreptul de a concura la nivel profesionist.

Baena a explicat că s-a pregătit fără un antrenor personal, bazându-se pe partenerii de antrenament și pe sfaturile primite de-a lungul timpului.

Joseph Baena s-a născut în 1997, în urma unei relații extraconjugale dintre Arnold Schwarzenegger și Mildred Patricia Baena, care lucra în casa actorului ca menajeră.

La acea vreme, Schwarzenegger era căsătorit cu jurnalista Maria Shriver, alături de care avea patru copii.

Ani la rând, nu s-a știut că Arnold Schwarzenegger este tatăl lui Joseph. Potrivit mamei sale, Mildred Baena, asemănarea dintre Joseph și actor a devenit tot mai evidentă pe măsură ce băiatul creștea.

Schwarzenegger a recunoscut ulterior că este tatăl său, iar povestea a devenit publică în 2011, conform cbsnews.com.

Într-un interviu acordat revistei Men's Health în 2022, Joseph și-a amintit momentul în care povestea a ajuns în presă.

Îmi amintesc foarte bine ziua aceea. Eram în clasa a opta, la a cincea sau a șasea oră, când am fost chemat să ies din clasă. Mama era acolo și mi-a spus că trebuie să plecăm, pentru că toată lumea afla cine este tatăl meu. Aveam 13 ani. Eram la vârsta la care corpul și mintea se schimbă, iar atunci întreaga mea viață s-a schimbat sub ochii mei. Joseph Baena

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
culturism arnold schwarzenegger joseph baena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:36
Gigi Becali, amendat Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
Gigi Becali, amendat  Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
10:00
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
09:52
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
10:03
Gabi Torje a câștigat Asia Express FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane
Gabi Torje a câștigat Asia Express  FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
11.11
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
11.11
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
11.11
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
B365
11.11
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
Citește mai mult
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share