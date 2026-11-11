Joseph Baena (29 de ani), fiul actorului și fostului culturist Arnold Schwarzenegger (79 de ani), a participat la prima sa competiție profesionistă de culturism.

Tânărul a ales să urmeze o carieră în sportul în care tatăl său a câștigat șapte titluri Mr. Olympia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Baena a concurat la Pro/Am World Cup, competiție organizată în El Segundo, California, sub egida Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA).

Fiul lui Arnold Schwarzenegger, locul 5 la prima competiție profesionistă de culturism

Joseph Baena s-a clasat pe locul 5 la categoria Classic Physique Open, într-o competiție de culturism natural, disciplină care presupune participarea fără utilizarea substanțelor interzise pentru îmbunătățirea performanței.

„Sunt extrem de mândru de mine. Este primul meu an în care particip la competiții. Primul concurs a fost la sfârșitul lunii martie, al doilea la începutul lunii aprilie, iar acum am participat la a treia competiție, prima ca profesionist.

Am venit într-o formă mult mai bună decât data trecută. A fost o experiență incredibilă”, a declarat Baena, potrivit fitnessvolt.com.

Sportivul, care a aflat la 13 ani că Arnold Schwarzenegger este tatăl său, a precizat că și-a îndeplinit obiectivul stabilit înaintea concursului.

„Scopul meu era să termin în primele cinci locuri, așa că am reușit ceea ce mi-am propus. Acum știu ce trebuie să fac pentru a progresa”, a adăugat acesta.

1980 este anul în care Arnold Schwarzenegger s-a retras din culturism, după o carieră în care a câștigat șapte titluri Mr. Olympia și cinci titluri Mr. Universe

Cele șapte titluri Mr. Olympia au fost câștigate în 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 și 1980.

Joseph Baena și-a început cariera în culturism în 2026

Fiul lui Schwarzenegger a participat la primul său concurs în martie, la NPC Natural Colorado State Championships, unde a câștigat trei categorii și a terminat pe locul secund la o a patra.

În aprilie, Baena a obținut o nouă victorie, la INBA Iron Gladiator, în categoria Classic Physique, rezultat care i-a adus dreptul de a concura la nivel profesionist.

Baena a explicat că s-a pregătit fără un antrenor personal, bazându-se pe partenerii de antrenament și pe sfaturile primite de-a lungul timpului.

Joseph Baena s-a născut în 1997, în urma unei relații extraconjugale dintre Arnold Schwarzenegger și Mildred Patricia Baena, care lucra în casa actorului ca menajeră.

La acea vreme, Schwarzenegger era căsătorit cu jurnalista Maria Shriver, alături de care avea patru copii.

Ani la rând, nu s-a știut că Arnold Schwarzenegger este tatăl lui Joseph. Potrivit mamei sale, Mildred Baena, asemănarea dintre Joseph și actor a devenit tot mai evidentă pe măsură ce băiatul creștea.

Schwarzenegger a recunoscut ulterior că este tatăl său, iar povestea a devenit publică în 2011, conform cbsnews.com.

Într-un interviu acordat revistei Men's Health în 2022, Joseph și-a amintit momentul în care povestea a ajuns în presă.

Îmi amintesc foarte bine ziua aceea. Eram în clasa a opta, la a cincea sau a șasea oră, când am fost chemat să ies din clasă. Mama era acolo și mi-a spus că trebuie să plecăm, pentru că toată lumea afla cine este tatăl meu. Aveam 13 ani. Eram la vârsta la care corpul și mintea se schimbă, iar atunci întreaga mea viață s-a schimbat sub ochii mei. Joseph Baena

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport