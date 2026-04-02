Din tată-n fiu Băiatul lui Arnold Schwarzenegger a devenit campion la culturism
Publicat: 02.04.2026, ora 13:59
Actualizat: 02.04.2026, ora 14:00
  • Joseph Baena (28 de ani), fiul legendarului actor Arnold Schwarzenegger (78 de ani), a devenit campion la debutul sau în culturism.
  • El a ieșit pe primul loc la trei categorii în cadrul competiției NPC Natural Colorado, care a avut loc în Denver, Statele Unite.

Joseph Baena îi calcă pe urme tatălui său. Cel mai mic fiu al lui Arnold Schwarzenegger a participat în weekend la prima sa competiție de culturism, NPC Natural Colorado.

Fiul lui Arnold Schwarzenegger, campion la debutul său în culturism

Baena s-a clasat pe primul loc la 3 categorii:

  • Men's Open Body Heavyweight
  • Men's Classic Physique True Novice
  • Men's Classic Physique Novice

„Misiune îndeplinită”, a scris tânărul de 28 de ani pe Instagram.

Această victorie vine după ce Joseph a împărtășit anterior imagini din pregătirile sale intense, care au inclus antrenamente la celebra sală Gold's Gym din Venice Beach, California, unde tatăl său se antrenează încă din anii 1960.

Rutina sa riguroasă a inclus antrenamente pe tot parcursul zilei, cu exerciții precum: ridicări laterale, împins de umeri, fluturări pentru deltoidul posterior, ridicări în Y cu sprijin pe piept, împins înclinat, împins cu gantere pe bancă orizontală, fluturări la cablu, flexii cu bară Z și flexii pentru biceps din poziție culcată, informează news24.com.

Mama lui Joseph Baena este Mildred Patricia Baena, fosta menajeră a lui Arnold.

„A fost un an extraordinar pentru mine, în care am descoperit cine sunt și am ajuns să mă simt cu adevărat sigur pe mine și încrezător, indiferent de provocări sau de comparații.

Tatăl meu mă inspiră cu adevărat. El a creat, într-un fel, fizicul ideal pentru majoritatea oamenilor”, declara Baena.

Arnold este considerat unul dintre cei mai mari culturiști din toate timpurile, cu șapte titluri de Mr. Olympia și cinci victorii la Mr. Universe. S-a retras din culturism în 1980.

1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 și 1980
sunt anii în care Arnold Schwarzenegger a câștigat Mr Olympia

