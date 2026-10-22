Campionul din Raliul Dakar pleacă de la Dacia De ce Al-Attiyah nu rămâne alături de Alonso + cu cine ar urma să semneze

Nasser Al-Attiyah (55 de ani), câștigătorul Raliului Dakar din 2026 la volanul Dacia Sandrider, va schimba echipa pentru ediția viitoare.

Pilotul din Qatar nu va rămâne alături de Aston Martin, care va prelua mașina de la Dacia.

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Deși inițial era așteptat să continue alături de Prodrive, structura britanică ce a dezvoltat prototipul Sandrider, Al-Attiyah ar putea ajunge la Ford, scrie Marca. Ar fi din nou coleg cu spaniolul Carlos Sainz.

Campionul din raliul Dakar pleacă de la Dacia

Prodrive pregătește continuarea proiectului Sandrider sub culorile Aston Martin, după retragerea Dacia. Noul proiect îl include și pe Fernando Alonso, pilotul de Formula 1 fiind urmând să revină la startul Raliului Dakar.

Al-Attiyah își dorea să continue alături de structura care i-a oferit mașina cu care a câștigat Dakarul în 2026. Ar fi ezitat pentru că angajamentul propus de Aston Martin ar fi fost limitat la Dakar 2027.

Deși lua în calcul să își găsească o altă echipă după raliu, Mundo Deportivo scrie că situația s-a complicat după ce Aston Martin i-ar fi cerut să semneze contractul înainte de a participa la un test în Maroc alături de Fernando Alonso. Al-Attiyah nu a acceptat condiția, iar mutarea a intrat în impas.

În aceste condiții, varianta Ford ar fi devenit foarte tentantă pentru pilotul care a câștigat de șase ori Raliul Dakar. O eventuală mutare l-ar aduce din nou în aceeași echipă cu Carlos Sainz, alături de care a concurat în trecut la Volkswagen.

Loeb și Moraes rămân

Aston Martin ar reuși în schimb să păstreze alți doi piloți Dacia, Sebastien Loeb și Lucas Moraes, locurile 4, respectiv 7 la ediția din acest an.

Dacia va continua să concureze până la finalul sezonului 2026 din Campionatul Mondial de Rally-Raid, ultima etapă fiind cea din Abu Dhabi, programată între 23 și 27 noiembrie.

Pentru Al-Attiyah, o eventuală mutare la Ford ar însemna a cincea echipă de uzină din carieră, după Volkswagen, Mini, Toyota și Dacia.

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