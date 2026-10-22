Campionul din Raliul Dakar pleacă de la Dacia De ce Al-Attiyah nu rămâne alături de Alonso + cu cine ar urma să semneze
Alte sporturi

Campionul din Raliul Dakar pleacă de la Dacia De ce Al-Attiyah nu rămâne alături de Alonso + cu cine ar urma să semneze

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 14:41
  • Nasser Al-Attiyah (55 de ani), câștigătorul Raliului Dakar din 2026 la volanul Dacia Sandrider, va schimba echipa pentru ediția viitoare.
  • Pilotul din Qatar nu va rămâne alături de Aston Martin, care va prelua mașina de la Dacia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși inițial era așteptat să continue alături de Prodrive, structura britanică ce a dezvoltat prototipul Sandrider, Al-Attiyah ar putea ajunge la Ford, scrie Marca. Ar fi din nou coleg cu spaniolul Carlos Sainz.

Șocați de Dacia Hipster FOTO. Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”
Citește și
Șocați de Dacia Hipster FOTO. Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”
Citește mai mult
Șocați de Dacia Hipster FOTO. Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”

Campionul din raliul Dakar pleacă de la Dacia

Prodrive pregătește continuarea proiectului Sandrider sub culorile Aston Martin, după retragerea Dacia. Noul proiect îl include și pe Fernando Alonso, pilotul de Formula 1 fiind urmând să revină la startul Raliului Dakar.

Al-Attiyah își dorea să continue alături de structura care i-a oferit mașina cu care a câștigat Dakarul în 2026. Ar fi ezitat pentru că angajamentul propus de Aston Martin ar fi fost limitat la Dakar 2027.

Deși lua în calcul să își găsească o altă echipă după raliu, Mundo Deportivo scrie că situația s-a complicat după ce Aston Martin i-ar fi cerut să semneze contractul înainte de a participa la un test în Maroc alături de Fernando Alonso. Al-Attiyah nu a acceptat condiția, iar mutarea a intrat în impas.

În aceste condiții, varianta Ford ar fi devenit foarte tentantă pentru pilotul care a câștigat de șase ori Raliul Dakar. O eventuală mutare l-ar aduce din nou în aceeași echipă cu Carlos Sainz, alături de care a concurat în trecut la Volkswagen.

Loeb și Moraes rămân

Aston Martin ar reuși în schimb să păstreze alți doi piloți Dacia, Sebastien Loeb și Lucas Moraes, locurile 4, respectiv 7 la ediția din acest an.

Dacia va continua să concureze până la finalul sezonului 2026 din Campionatul Mondial de Rally-Raid, ultima etapă fiind cea din Abu Dhabi, programată între 23 și 27 noiembrie.

Pentru Al-Attiyah, o eventuală mutare la Ford ar însemna a cincea echipă de uzină din carieră, după Volkswagen, Mini, Toyota și Dacia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Fernando Alonso Raliul Dakar dacia sandrider ford Nasser Al-Attiyah
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
10:37
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
10:02
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
10:04
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Stranieri
22.10
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Citește mai mult
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Conference League
22.10
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Citește mai mult
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Superliga
22.10
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Citește mai mult
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share