„Bojana țipa, restul zâmbeau!”  Radu Voina, șocat de scenele de la CSM București: Popovic, sabotată de jucătoare?

Fostul mare handbalist Radu Voina (76 de ani) a reacționat dur după ce CSM București a oficializat marți despărțirea de Bojana Popovic (46 de ani).

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Decizia a fost luată de club după 4 înfrângeri în 7 etape de Liga Campionilor și pierderea primei poziții în competiția internă.

Radu Voina, șocat de ce se întâmplă la CSM București: „Restul lumii zâmbea”

În timp ce conducerea clubului a numit-o antrenor principal pe Iulia Curea, fostul mare internațional a subliniat că problema nu se oprește la banca tehnică.

Analizând parcursul recent al echipei, Radu Voina a remarcat o atitudine bizară în rândul jucătoarelor, în special în partida pierdută categoric la Brest, scor 25-40.

„E o înșiruire de înfrângeri neașteptate, începută în Germania (n.r. 32-35 cu Borussia Dortmund). A continuat cu bătăile încasate și a culminat cu maniera în care a jucat la Brest. La nivelul acesta e prea mult.

Ce m-a șocat au fost imaginile de pe bancă. În afară de Bojana, care, la primul timeout, a încercat să țipe, să le trezească, restul lumii zâmbea, ca și când nu s-a petrecut nimic.

Atunci mi-am zis că ceva se întâmplă, nu se poate așa la nivelul ăla. Și comentatorii ziceau că parcă s-au întâlnit la aeroport și a venit să joace o echipă cu «vedete», ca să zic așa. Parcă o faci special”, a spus Voina, potrivit sptfm.ro.

Bojana Popovic a rezistat doar un an pe banca echipei CSM București. Aceasta fusese numită în funcția de antrenor în noiembrie 2025, după plecarea lui Adi Vasile.

Popovic, care are în palmares și Liga Campionilor, a mai antrenat-o în cariera sa pe Buducnost. A fost și selecționerul Muntenegrului.

Semne de întrebare după dezastrul de la Brest: „Îți bați joc de tine!”

Fostul tehnician a criticat faptul că antrenorii sunt considerați singurii vinovați, în timp ce sportivele nu sunt trase deloc la răspundere.

„Dar așa e, când se întâmplă ceva rău, antrenorul e de vină și jucătoarele sunt bune, când e victorie mai e și un antrenor pe acolo.

De fiecare dată jucătoarele nu pățesc nimic. Se creează impresia că se produce un șoc la echipă, e mai ușor să schimbi un om și asta se întâmplă, din păcate, la CSM. Și te uiți cu amărăciune pentru că acolo sunt și banii noștri.

Eu nu știu ce înseamnă asta cu «a pierdut vestiarul». Fiecare face ce vrea? Intră antrenorul și nu poate vorbi, vorbesc alții, ce înseamnă asta? Spun eu una și altul spune altceva? Te lucrează?

Aici ne putem apleca, dar tu trebuie să joci în primul rând pentru tine. Îți bați joc de tine. Ok, vrei să scapi de un antrenor că e prea dur, dar ce ne facem cu săracele fete de la Zalău, ele ce să mai zică, știm «stilul Ghiță Tadici»”, a mai spus Voina.

Am înțeles că la CSM sunt plătite la zi. Acum, din ce înțeleg, jucătoarele de la CSM au statut de vedetă, ca să zic așa, poate sunt nemulțumiri că una joacă mai mult, alta mai puțin. Eu nu am cunoscut un antrenor care să nu bage o jucătoare bună. Radu Voina, fost mare handbalist

Voina a adus în discuție și o variantă apărută în culisele handbalului: „Gurile rele spun că fosta antrenoare de la Brest, Raphaelle Tervel, a fost văzută prin București. Poate a venit în vizită sau a fost chemată la discuții să o înlocuiască pe Bojana”.

Meciurile pe care CSM București le mai are de jucat în 2026:

vs Brest (15 noiembrie, Liga Campionilor), ora 17:00

vs SCM Râmnicu Vâlcea (17 noiembrie, Liga Florilor), ora 17:00

vs Zalău (20 noiembrie, Liga Florilor), ora 20:00

În prezent, „tigroaicele” ocupă locul 2 în Liga Florilor, cu 17 puncte după 9 etape, unul mai puțin decât liderul și campioana sezonului trecut, Gloria Bistrița.

În Liga Campionilor, CSM București este pe locul 4 în Grupa A, cu 6 puncte după 7 etape.

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