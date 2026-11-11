Efectele furtunii Charles Portugalia pregătește meciul cu Danemarca în condiții meteo extreme, în timp ce țara se află în alertă

Naționala Portugaliei se pregătește în condiții dificile pentru meciul cu Danemarca, din Liga Națiunilor.

Furtuna Charles, care a adus avertizări de vreme severă în mai multe regiuni ale țării, a obligat staff-ul selecționerului Jorge Jesus să își adapteze programul de pregătire.

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Portugalia se află în alertă din cauza fenomenelor meteorologice extreme, iar autoritățile au impus restricții pentru activitățile în aer liber.

Furtuna Charles afectează pregătirile Portugaliei pentru meciul cu Danemarca

Situația a afectat inclusiv planurile echipei naționale, aflată în cantonament la Cidade do Futebol, în Oeiras, lângă Lisabona.

Inițial, exista riscul ca ședința de pregătire de miercuri să se desfășoare exclusiv în interior, cu exerciții în sala de forță, recuperare și o eventuală ședință tehnică susținută de selecționer.

Totuși, ploaia nu a împiedicat complet desfășurarea antrenamentului. Potrivit publicației portugheze A Bola, cei 27 de jucători convocați au efectuat miercuri dimineață o ședință ușoară pe teren, însă ritmul de lucru a fost redus din cauza condițiilor meteorologice.

Toți fotbaliștii au fost prezenți, inclusiv Joao Cancelo, care marți efectuase un program individual de pregătire.

Rafale de până la 120 km/h, cu posibilitatea de a depăși 150 km/h

Autoritățile portugheze au instituit starea de alertă începând de miercuri, de la ora 00:00, din cauza furtunii Charles. Regiunile Lisabona, Leiria, Setubal, Beja și Faro se numără printre cele mai expuse.

Potrivit Institutului Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA), sunt așteptate ploi abundente și rafale de vânt care pot ajunge la 120 km/h. În anumite condiții, vântul ar putea depăși chiar 150 km/h.

Furtuna a provocat deja sute de incidente. Potrivit autorităților, până miercuri, la ora 12:00, au fost înregistrate 538 de intervenții pe teritoriul Portugaliei continentale.

Portugal se prepara para la tormenta Charles, que se espera que traiga fuertes lluvias y vientos intensos. https://t.co/n7uT6ML9uG — Epoch Times Español (@EpochTimesEs) November 11, 2026

Sute de incidente: inundații și alunecări de teren

Cele mai multe au fost provocate de căderi de copaci, alunecări de teren, inundații și operațiuni de degajare a drumurilor. Lisabona și Setubal au fost printre zonele cele mai afectate.

În Madeira, efectele furtunii au fost și mai puternice. Până miercuri, la ora 13:10, autoritățile au raportat 285 de incidente, dintre care 72 de inundații, 78 de alunecări de teren și 42 de căderi de copaci.

Funchal a fost localitatea cea mai afectată, cu 73 de intervenții. Un bărbat de aproximativ 80 de ani, luat de ape, a fost salvat în viață.

Guvernul a decis închiderea școlilor și a serviciilor publice neesențiale, iar autoritățile au luat în calcul inclusiv închiderea unor poduri și restricții în traficul aerian.

Portugalia - Danemarca se joacă la Braga, cu stadionul plin

În ciuda problemelor provocate de furtună, partida cu Danemarca este programată sâmbătă, 14 noiembrie, la Braga, în etapa a cincea din grupa A4 a Ligii Națiunilor. Organizatorii au anunțat că toate biletele au fost vândute.

Portugalia conduce grupa cu maximum de puncte, 12 după primele patru etape, în timp ce Danemarca ocupă locul secund, cu 6 puncte.

Naționala lui Jorge Jesus este deja calificată în sferturile de finală și mai are nevoie de un singur punct pentru a-și asigura primul loc.

După confruntarea de la Braga, portughezii vor juca în deplasare cu Țara Galilor, pe 17 noiembrie, la Cardiff.

Cele două partide sunt primele pentru Portugalia după retragerea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), care a încheiat o perioadă de 23 de ani la echipa națională, cu 234 de selecții și 146 de goluri.

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