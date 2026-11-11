Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia +33 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 18:54
  • Primăria Capitalei a respins avizarea unui protest programat pe 14 noiembrie, chiar în ziua în care se dispută meciul România - Polonia, în Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Protestul trebuia să aibă loc în Parcul Izvor, chiar lângă Palatul Parlamentului, în semn de sprijin pentru Călin Georgescu.

„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește și
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”

Primăria Capitalei a respins avizarea protestului

Organizatorii protestului au precizat că 50 de participanți urmau să fie prezenți în fața Palatului Parlamentului sâmbătă, dar Primăria Capitalei a respins avizarea evenimentului, conform huff.ro.

În aceeași zi se dispută și meciul România - Polonia, pe Arena Națională, unde vor fi peste 40.000 de suporteri în tribune.

Primăria consideră că numărul de participanți anunțați nu este real: „Nu este nici pe departe unul apropiat de realitate” și a propus altă dată pentru organizarea protestului, dar organizatorii au refuzat.

Jandarmeria și Poliția Capitalei au precizat totuși că protestatarii sunt furioși din cauza anulării protestului. Aceștia au transmis mai multe mesaje care îndemnau la violență la folosirea de arme albe și la blocarea drumurilor.

Jandarmeria susține „exercitarea dreptului la proteste pașnice” și că decizia de avizare „aparține autorităților competente”.

„Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor”, au mai spus jandarmii.

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori” la București

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
labels.photo-gallery

Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a explicat: „Nu organizează AUR (n.r. - protestul), sunt două persoane fizice. Nu avem cum să anulăm aceste evenimente”. Aceasta a vorbit despre „un abuz de putere” al primarului general Ciprian Ciucu.

Ce anume poate face violentă o manifestație care nu s-a desfășurat încă? Gheorghe Piperea, europarlamentarul AUR, pe Facebook

George Simion: „Zeci de mii de oameni vor ieși în stradă”

George Simion, liderul partidului AUR, a declarat în urmă cu două zile că protestul în sprijinul lui Călin Georgescu se va organiza chiar dacă nu va primi autorizația din partea Primăriei.

„Dacă domnul Ciucu, dacă instituțiile statului român nu își iau în serios treburile pentru care au fost însărcinate…

Eu personal voi merge și-mi asum în fața oricărei instituții organizarea mitingului de sâmbătă, pentru că niște zeci de mii, poate mai mult, de oameni vor ieși în stradă și pentru că acești oameni și-au pus încrederea în mine”, a declarat George Simion, conform gandul.ro.

Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la arestul central. George Simion, liderul partidului AUR

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
polonia echipa nationala a romaniei Primaria Capitalei protest
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:02
SUA s-a retras de la Mondial! Americanii se tem de eventuale atacuri armate la turneul final, unde este prezentă și România
SUA s-a retras de la Mondial!  Americanii se tem de eventuale atacuri armate la turneul final, unde este prezentă și România
10:36
Gigi Becali, amendat Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
Gigi Becali, amendat  Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
10:00
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
09:52
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
11.11
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
11.11
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
11.11
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
B365
11.11
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
Citește mai mult
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share