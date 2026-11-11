Primăria Capitalei a respins avizarea unui protest programat pe 14 noiembrie, chiar în ziua în care se dispută meciul România - Polonia, în Liga Națiunilor.

România - Polonia se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Protestul trebuia să aibă loc în Parcul Izvor, chiar lângă Palatul Parlamentului, în semn de sprijin pentru Călin Georgescu.

Primăria Capitalei a respins avizarea protestului

Organizatorii protestului au precizat că 50 de participanți urmau să fie prezenți în fața Palatului Parlamentului sâmbătă, dar Primăria Capitalei a respins avizarea evenimentului, conform huff.ro.

În aceeași zi se dispută și meciul România - Polonia, pe Arena Națională, unde vor fi peste 40.000 de suporteri în tribune.

Primăria consideră că numărul de participanți anunțați nu este real: „Nu este nici pe departe unul apropiat de realitate” și a propus altă dată pentru organizarea protestului, dar organizatorii au refuzat.

Jandarmeria și Poliția Capitalei au precizat totuși că protestatarii sunt furioși din cauza anulării protestului. Aceștia au transmis mai multe mesaje care îndemnau la violență la folosirea de arme albe și la blocarea drumurilor.

Jandarmeria susține „exercitarea dreptului la proteste pașnice” și că decizia de avizare „aparține autorităților competente”.

„Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor”, au mai spus jandarmii.

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Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a explicat: „Nu organizează AUR (n.r. - protestul), sunt două persoane fizice. Nu avem cum să anulăm aceste evenimente”. Aceasta a vorbit despre „un abuz de putere” al primarului general Ciprian Ciucu.

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George Simion: „Zeci de mii de oameni vor ieși în stradă”

George Simion, liderul partidului AUR, a declarat în urmă cu două zile că protestul în sprijinul lui Călin Georgescu se va organiza chiar dacă nu va primi autorizația din partea Primăriei.

„Dacă domnul Ciucu, dacă instituțiile statului român nu își iau în serios treburile pentru care au fost însărcinate…

Eu personal voi merge și-mi asum în fața oricărei instituții organizarea mitingului de sâmbătă, pentru că niște zeci de mii, poate mai mult, de oameni vor ieși în stradă și pentru că acești oameni și-au pus încrederea în mine”, a declarat George Simion, conform gandul.ro.

Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la arestul central. George Simion, liderul partidului AUR

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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