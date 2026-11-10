Se umple Arena Națională Câte bilete s-au vândut pentru meciul România - Polonia, din Liga Națiunilor

Fanii români vor fi prezenți în număr mare pe Arena Națională la meciul cu Polonia, din Liga Națiunilor. Câte bilete s-au vândut până acum, mai jos în articol.

România - Polonia se joacă pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Tricolorii” au patru înfrângeri din tot atâtea partide în cadrul competiției, însă rezultatele negative nu-i împiedică pe suporteri să-și arate susținerea necondiționată pentru echipa națională.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Polonia

Suporterii vor fi prezenți în număr ridicat pe Arena Națională la confruntarea cu Polonia, la fel cum s-a întâmplat și la precedenta partidă disputată pe cel mai mare stadion al țării, cu Suedia, scor 0-1.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, până în acest moment s-au vândut aproape 40.000 de bilete pentru duelul de sâmbătă.

Se preconizează totuși că vor fi mai mulți fani prezenți în tribune la meciul cu Polonia, în ciuda eșecului rușinos din tur, scor 0-6.

49.426 de spectatori au fost prezenți la meciul cu Suedia, ultimul disputat de „tricolori” pe Arena Națională

FOTO. Polonia - România 6-0

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport