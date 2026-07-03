Meciurile României, oficial la TV Președintele Nicușor Dan a promulgat legea adoptată de Parlament, privind partidele naționalei

Legea privind difuzarea TV a meciurilor naționalelor de handbal ale României a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

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Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a fost adoptat, luna trecută, în Camera Deputaților, iar acum a fost semnată la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind difuzarea gratuită la TV a meciurilor de handbal

Cum s-a ajuns în această situație? Inițiativa a venit după ce Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene de handbal, feminin și masculin, ce vor avea loc în perioada 2026-2031. În total, 12 ediții.

Apoi, deținătorii drepturilor au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, inclusiv cele ale echipelor naționale, lucru care l-a determinat pe Ciprian Paraschiv să inițieze acest cadru legislativ, ajuns acum la promulgare.

„Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (PL-x 321/2026)”, se arată în lista legilor promulgate de președinte, potrivit presidency.ro.

Prima competiție majoră care va putea fi urmărită gratuit la TV este EHF EURO 2026, din perioada 3–20 decembrie.

România va găzdui două grupe preliminare și o grupă principală, la Oradea și Cluj-Napoca.

Cum arată grupele EHF EURO 2026

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda

(Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România , Elveția, Macedonia de Nord

(Cluj-Napoca): Norvegia, , Elveția, Macedonia de Nord Grupa C (Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia

(Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia Grupa D (Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația

(Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația Grupa E (Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina

(Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina Grupa F (Bratislava, Slovacia): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

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