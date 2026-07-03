Situația accidentaților Când vor reveni Miculescu și Ngezana după ce s-au operat: „Mai are probleme” » Amical special în Olanda

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat cum decurge recuperarea pentru David Miculescu (25 de ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani), care s-au operat recent.

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Ngezana s-a operat în cele din urmă la genunchi, după ce a refuzat intervenția de mai multe ori, și s-a alăturat lotului celor de la FCSB în cantonamentul din Olanda.

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Mihai Stoica, despre Ngezana: „Mai are vreo 3 luni și va fi și el bine”

„O săptămână în care toate au mers chiar perfect. Toți jucătorii s-au antrenat. Ați văzut și Miculescu și Sia (n.r. Ngezana) sunt cu noi.

(n.r. În cât timp se va recupera Ngezana?) 4 luni de la operație. Deci mai are vreo 3 luni și va fi și el bine”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

34 de meciuri a jucat Siyabonga Ngezana pentru FCSB în sezonul trecut. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Oficialul de la FCSB a vorbit și despre situația lui David Miculescu, care s-a operat din cauza unei pubalgii.

„Miculescu va intra săptămâna viitoare treptat cu colegii lui. Calculele sunt să-l avem pe bancă la meciul cu Auda, din Ghencea, de pe 23 iulie (n.r. în turul 2 al Conference League).

Dacă nu se va putea realiza asta, măcar la Sfântu Gheorghe să fie pe bancă, în etapa a doua cu Csikszereda. Scapi greu de pubalgie.

Operația a decurs foarte bine, se simte bine, dar la schimbări de direcție mai are niște probleme, tocmai de-aia nu trebuie sub nicio formă forțat”, a mai declarat Mihai Stoica.

FOTO. Accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Farul Constanța, scor 3-2, din etapa 5 din play-out

În sezonul trecut, Miculescu a disputat 50 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, a marcat 9 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Roș-albaștrii vor debuta în cupele europene în turul 2 preliminar al Conference League, împotriva celor de la FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur este programat la București, pe 23 iulie, iar returul va avea loc la Riga, pe 30 iulie.

FCSB, amical împotriva echipei lui Cosmin Olăroiu

În cantonamentul din Olanda, FCSB are stabilit primul meci de verificare cu Royale Union Saint-Gilloise, formație din Belgia. Partida este programată pe 5 iulie.

Duelul cu Union SG are și o miză specială pentru elevii lui Marius Baciu.

Clubul belgian este echipa la care a ajuns Darius Olaru în această vară, după despărțirea de roș-albaștri.

Salut! Mi-a făcut plăcere să joc pentru prima dată în acest tricou. Abia aștept următorul meci împotriva foștilor mei coechipieri. Ne vedem curând! Darius Olaru, după primul meci jucat pentru Union Saint-Gilloise

Miercuri, pe 8 iulie, FCSB va mai disputa un amical împotriva echipei Al-Jazira, care este pregătită de Cosmin Olăroiu, fostul antrenor de la FCSB.

„Știți că noi nu prea suntem adepții să facem foarte multe meciurile amicale, dar vom juca de două ori cu «Oli». O dată cu Oli - fostul nostru căpitan Darius Olaru, duminică, și o dată cu Oli - Cosmin Olăroiu, fostul nostru antrenor, pe data de 8 iulie.

Suntem vecini aici de ieri (n.r. de joi) și cu Cosmin Olăroiu, și cu brigada lui românească de la Al-Jazira”, a mai spus Mihai Stoica.

Chiar vreau să-i cer sfatul (n.r. lui Olăroiu) pentru că am niște jucători pe care el îi știe bine și sunt pe lista noastră. Vreau să-mi dea niște detalii despre jucătorii respectivi. Mihai Stoica, președinte CA la FCSB

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