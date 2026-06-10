Meciurile României, obligatoriu la TV Parlamentul a decis: meciurile naționalei de la CM și CE nu pot fi difuzate doar contra cost

Veste uriașă pentru iubitorii handbalului. Meciurile naționalei României de handbal feminin și masculin de la Campionatele Mondiale și Europene vor putea fi vizionate gratuit la TV.

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a fost adoptat, miercuri, în Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

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Proiectul urmărește ca evenimentele sportive majore ale echipelor naționale ale României să poată fi urmărite gratuit de public, fără sisteme pay-per-view sau platforme cu acces contra cost.

Meciurile naționalei României de handbal de la Mondiale și Europene vor putea fi vizionate gratuit la TV

Inițiativa a venit după ce Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, ce vor avea loc în perioada 2026-2031. În total, 12 ediții.

Deținătorii postului din Pache Protopopescu au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo, incluzând și partidele în care va fi implicată naționala României.

Inițiativa legislativă care prevede ca toate aceste partide să fie difuzate la televizor în mod gratuit a fost votată, miercuri, în Parlament.

Cum au fost împărțite voturile:

290 din totalul de 293 de deputați prezenți au votat pentru adoptarea legii

1 abținere

1 deputat nu a votat

1 vot împotrivă din partea lui Ionuț Stroe, fostul ministru al Tineretului și Sportului

Legea va merge spre promulgare la Palatul Cotroceni. Astfel, meciurile naționalelor României de handbal masculin și feminin de la Campionatele Mondiale și Europene, în perioada 2026-2031, vor putea fi vizionate în mod gratuit la TV.

Aceste partide de handbal sunt considerate ca fiind „de importanță majoră”, pe lângă alte evenimente precum:

Festivalul Internațional „George Enescu”

Jocurile Olimpice de Iarnă

Jocurile Olimpice de Vară

Campionatul Mondial de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a României la acest campionat

Campionatul European de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a României la acest campionat

Prima competiție majoră care va putea fi urmărită gratuit la TV este EHF EURO 2026, din perioada 3–20 decembrie.

România va găzdui două grupe preliminare și o grupă principală, la Oradea și Cluj-Napoca.

Cum arată grupele EHF EURO 2026:

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda

(Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România , Elveția, Macedonia de Nord

(Cluj-Napoca): Norvegia, , Elveția, Macedonia de Nord Grupa C (Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia

(Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia Grupa D (Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația

(Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația Grupa E (Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina

(Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina Grupa F (Bratislava, Slovacia): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

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