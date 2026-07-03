Portugalia - Croația 2-1. Joao Barreto, un reporter al unei televiziuni braziliene, a rămas șocat după ce l-a intervievat pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) la finalul partidei.

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Lusitanii s-au calificat în optimile de finală de la CM 2026, la capătul unei partide dramatice, iar veteranul echipei a oferit un interviu în premieră pentru televiziunea CazeTV, lăsându-l fără replică pe jurnalist.

Joao Barreto: „Sunt în stare de șoc”

Ronaldo a venit la microfon, a spus câteva cuvinte despre jocul contra Croației, iar la final a dat mâna cu reporterul televiziunii braziliene, care era vizibil emoționant după momentul trăit.

„Ce nebunie! Sunt în stare de șoc. Nu am cuvinte. E o nebunie totală. Mă gândeam la asta înainte de începerea meciului. La acest Campionat Mondial îl văd pe Cristiano de aproape pentru prima dată.

De mult timp încercam să-l convingem să spună câteva cuvinte aici. Facem o muncă în culise, chiar și de natură politică, cu ajutorul consilierilor”, a spus Joao Barreto, reporter la CazéTV, potrivit blogdedaltroemerenciano.com.br.

🚨🚨🚨🚨🎥 فيديو جميييييل جدًا جدًا !



ردة فعل مذيع قناة Caze TV بعد أن عمل مقابلة مع الاسطورة كريستيانو رونالدو ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ziWUnyzfMe — بيكاسو | bekaso (@msz901) July 3, 2026

Ronaldo a fost marcatorul primului gol al Portugaliei, din lovitură de la 11 metri, iar naționala acestuia va înfrunta Spania în faza următoare, într-un duel 100% iberic, luni, de la ora 22:00.

În total, veteranul portughez a marcat 3 goluri la această ediție a Mondialului, cel cu Croația fiind primul în faza eliminatorie a turneului final pentru acesta.

Portughezii, asaltați de fani după calificarea în optimi

După ce au învins Croația cu scorul de 2-1 și s-au calificat în optimile Campionatului Mondial, portughezii au fost asaltați de fani la hotelul unde erau cazați.

Mii de suporteri au venit în fața clădirii și au sărbătorit performanța reușită de elevii lui Roberto Martinez. Cristiano Ronaldo, Vitinha, dar și selecționerul au ieșit la geam pentru a-i saluta pe fani.

În cadrul unei postări de pe Facebook, naționala Portugaliei a scris: „A spus cineva: «Fă-ne să ne simțim ca acasă»”.

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