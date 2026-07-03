Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a rămas impresionat de implicarea jucătorilor echipei în cantonamentul din Olanda.

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În perioada 26 iunie - 10 iulie, echipa antrenată de Marius Baciu se pregătește la Venray, din Olanda, oraș aflat aproape de granița cu Germania.

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Mihai Stoica, impresionat de jucătorii de la FCSB: „ S-au pregătit excepțional”

Întrebat cum decurge până acum pregătirea celor de la FCSB, Mihai Stoica a evidențiat implicarea jucătorilor din cantonament.

„Până acum, chiar toate sunt la superlativ. Condițiile antrenamente sunt excepționale. Stau și mă gândesc când am mai văzut un cantonament în care jucătorii să aibă o asemenea implicare. Cred că în urmă cu foarte mulți ani.

Singura problemă pe care nu am rezolvat-o este capitolul transferuri, dar ce este cel mai important este că jucătorii care sunt aici s-au pregătit excepțional. Thomas Neubert a avut timp să-i întindă și asta ne bucură”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. FCSB, la plecarea în cantonament

În cantonamentul din Olanda, FCSB are stabilite două meciuri de verificare:

Pe 5 iulie, cu Royale Union Saint-Gilloise, formație din Belgia la care a ajuns Darius Olaru în această vară, după despărțirea de roș-albaștri.

Pe 8 iulie, cu Al Jazira Club, echipă antrenată de Cosmin Olăroiu, fost tehnician la FCSB.

Roș-albaștrii vor debuta în cupele europene în turul 2 preliminar al Conference League, împotriva celor de la FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur este programat la București, pe 23 iulie, iar returul va avea loc la Riga, pe 30 iulie.

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