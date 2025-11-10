Pro TV, lovitură pe piața media Postul TV a cumpărat 12 ediții consecutive de Mondial și European
Pro TV, lovitură pe piața media Postul TV a cumpărat 12 ediții consecutive de Mondial și European

Dan Udrea
Publicat: 10.11.2025, ora 11:29
Actualizat: 10.11.2025, ora 11:46
  • În perioada 2026-2031, toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, vor fi la Pro TV.
  • Europeanul fetelor din 2026 va fi găzduit și de România.
  • Cel mai probabil, meciurile vor fi difuzat pe platforma Voyo.

Pro TV continuă să investească puternic pe zona de competiții sportive.

După ce, din această vară, a cumpărat drepturile TV pentru Premier League și Ligue 1, în acest final de an a reușit o lovitură importantă. A achiziționat în premieră turnee finale de handbal.

Pro TV, lovitură pe piața media

E vorba despre pachetul scos pe piață și care conține toate Campionatele Mondiale și Europene care se vor disputa în intervalul 2026-2031, atât la masculin, cât și la feminin. În total, 12 ediții.

Pro TV a câștigat duelul cu actualii deținători de drepturi, cele două televiziuni care au transmis până acum competițiile și care au luat recent Champions League: Digi Sport și Prima Sport.

Campionatul Mondial feminin din acest an va fi ultimul transmis de cele două televiziuni. Turneul va fi între 26 noiembrie și 14 decembrie, în Germania și Olanda.

România va fi prezentă și ea într-o grupă cu Danemarca, Croația și Japonia, primele 3 urmând să acceadă în faza următoare.

Primul turneu final pe care îl va avea Pro TV va fi Campionatul European masculin din startul anului viitor. Se va disputa în a doua jumătate a lunii ianuarie și va fi găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia.

România s-a calificat și va avea parte de o grupă infernală, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

Tot la anul se va disputa și Europeanul fetelor, competiție care se va ține și în țara noastră.

România va fi gazdă alături de alte 4 țări: Cehia, Slovacia, Polonia și Turcia. Două orașe de la noi vor organiza partide: Oradea și Cluj. Competiția va avea loc între 3 și 20 decembrie 2026.

Cel mai probabil, competițiile au fost cumpărate de Pro TV pentru a fi difuzate pe platforma de streaming a postului din Pache Protopopescu, pe Voyo.

Alte competiții sportive deținute de Pro TV în acest moment: Campionatul European de fotbal 2028, Premier League 2025-2028, Campionatul Franței, NFL și din 2026 și Mondialele și Europenele de handbal.

„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

