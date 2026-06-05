Turneu final găzduit de București FRH a făcut anunțul: „O onoare pentru România”
România/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

Turneu final găzduit de București FRH a făcut anunțul: „O onoare pentru România”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 18:40
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 18:40
  • Federația Română de Handbal (FRH) a anunțat că Sala Polivalentă din București va fi gazda primei ediții a Women’s EHF EURO Cup Finals, în perioada 26–27 septembrie.
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Turneul de handbal feminin se va desfășura în format Final 4. România, Norvegia, Danemarca și Ungaria sunt formațiile participante, după ce au încheiat pe primele poziții competiția Women’s EHF EURO Cup 2026.

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România va organiza EHF Euro Cup Finals

„Federația Română de Handbal (FRH) va organiza prima ediție a Women’s EHF EURO Cup Finals, competiție care se va desfășura în perioada 26–27 septembrie 2026, la Sala Polivalentă din București.

Atribuirea organizării acestui eveniment către FRH a fost confirmată miercuri de Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal (EHF).

La turneul final vor participa echipele naționale ale Norvegiei, Danemarcei, Ungariei și României, cele patru formații care au încheiat pe primele poziții competiția Women’s EHF EURO Cup 2026.

În semifinalele programate sâmbătă, 26 septembrie, Norvegia va întâlni Ungaria, iar Danemarca va juca împotriva României. În format FINAL4, finala mică și marea finală vor avea loc duminică, 27 septembrie.

Orele de disputare ale partidelor și informațiile privind punerea în vânzare a biletelor vor fi anunțate ulterior.

Women’s EHF EURO Cup 2026, competiție desfășurată în paralel cu preliminariile Campionatului European Feminin EHF EURO 2026, a reunit cele cinci țări gazdă ale turneului final continental – Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia – precum și cele trei medaliate ale EHF EURO 2024: Norvegia, Danemarca și Ungaria”, se arată în comunicatul emis pe site-ul oficial al FRH.

Bogdan Voina: „O onoare pentru România”

Președintele FRH, Bogdan Voina, a oferit și el o primă reacție.

„Este o onoare pentru România să primească la București patru dintre cele mai puternice națiuni ale handbalului feminin european cu ocazia Women’s EHF EURO Cup Finals.

Acest eveniment reflectă rolul tot mai important al României pe harta internațională a handbalului și oferă suporterilor noștri șansa de a urmări acasă handbal de cel mai înalt nivel.

Suntem mândri să găzduim această competiție și așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm echipele și suporterii pentru un weekend memorabil de handbal la București.”, a declarat Bogdan Voina pentru sursa citată.

EHF EURO 2026 la orizont

Prima ediție a Women’s EHF EURO Cup Finals se desfășoară în perioada de pregătire pentru Campionatul European Feminin EHF EURO 2026 (3–20 decembrie), competiție în cadrul căreia România va găzdui două grupe preliminare și o grupă principală, la Oradea și Cluj-Napoca.

Polonia va găzdui o grupă preliminară, o grupă principală și weekendul final al competiției, la Katowice. Celelalte grupe preliminare se vor disputa la Brno, Bratislava și Antalya.

Turneul final de la București reprezintă o oportunitate excelentă pentru creșterea vizibilității și notorietății Women’s EHF EURO 2026, prin prezența pe teren a patru dintre cele mai puternice echipe naționale ale Europei.

Cum arată grupele EHF EURO 2026:

  • Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda
  • Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord
  • Grupa C (Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia
  • Grupa D (Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația
  • Grupa E (Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina
  • Grupa F (Bratislava, Slovacia): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

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