Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”

Continuă dezvăluirile despre comportamentul teribil al antrenorului de handbal Gheorghe Tadici față de jucătoarele sale.

GOLAZO.ro publică azi mesaje scrise și înregistrări audio pline de jigniri care arată relația abuzivă dintre Tadici și sportive.

GOLAZO.ro a publicat zilele trecute dezvăluirile lui Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan (19 ani), care în vară s-a transferat de la Vâlcea la Zalău.

Marian Bălan susține că Tadici i-a abuzat psihic fiica, jignind-o în repetate rânduri. În plus, el a acuzat că antrenorul a falsificat acordul de transfer al acesteia de la Vâlcea și că i-a transmis că „am federația de handbal la degetul mic, pot să fac ce vreau”.

Ulterior, Tadici i-a răspuns dur lui Marian Bălan: „O să o rezolv în Instanță. 95 la sută din ce spune acest om sunt mârșăvii. N-are nici o dovadă. Nu poate dovedi nimic din ce zice. [...] Sunt doar calomnii ce debitează acest om. [...] Referitor la limbajul meu, «Dă-te naibii» nu e înjurătură”.

Acum, Marian Bălan vine cu dovezi, sub forma unor înregistrări audio și a unor capturi cu mesajele pe care antrenorul le-a trimis pe grupul de WhatsApp al echipei.

„Voi demonstra că nu mint. Cred că am dovezi clare! Și mai am și alte dovezi, chiar destule”, a spus Bălan pentru GOLAZO.ro.

AUDIO Gheorghe Tadici: „Handicapato!”

Înregistrările cu derapajele lui Gheorghe Tadici au fost puse la dispoziția redacției de Marian Bălan.

„Taci din gură că te scot afară! Mizerabilo! Ai luat 4 goluri, ești numărul unu la goluri luate! Handicapato!” și „Ai venit să mai iei ceva. Astăzi sari peste masă” sunt replicile lui Tadici din înregistrările respective, în dialog cu jucătoarele.

Bălan mai susține că Tadici le trimitea handbalistelor mesaje acuzatoare și agresive pe chatul echipei. Antrenorul le critică pe sportive, le jignește, le transmite amenzi și diverse alte considerații brutale. Mai jos, câteva dintre acestea:

Tadici, mesaje șocante: ”Remediul: ghips sau urlete nonstop”

„Plus 5 aruncări de la 7 metri ratate, cu aruncări invers de cum îți spune antrenorul. Fără creer (n.r. ortografia îi aparține lui Tadici), toate dreapta jos...? 500 lei / bucata, plăcerea de a nu respecta și a NU te respecta! Apoi mă victimizez imediat după joc, în buza tribunei penibile!”

„ Odihna obositelor din naștere!!!

LUNI 09:00 - analiza cu propuneri sancțiuni, obligatoriu!!!

Vizionare

Masaj la creer-cap (n.r. ortografia îi aparține lui Tadici)

Vizionare

Antrenament

Recuperare... prostie dobândită în viața trăită degeaba...

Stingere de calculator = analfabetism virtual!!!!!”

Analiză + vizionare joc de vânzătoare... HCZ - Bistrița (marcaj pivot, stânga-dreapta Laslo, goluri lung sus Nicolici = 100 lei/bucata de indolențe! + ratări 6 metri 1:1. Nesimțirea NU doare, din păcate. Ghipsul ar fi remediul, ori urletul nonstop! RUȘINE NESIMȚITELOR, VÂNZĂTOARELOR DE REZULTATE!!!!!!!!!!”

Francesca Bălan nu a avut nicio problemă la Vâlcea

Gheorghe Tadici a acuzat-o că nu el i-a provocat Francescăi Bălan probleme psihice, ci că le avea de dinainte să meargă la Zalău, însă din caracterizarea făcută de clubul SCM Râmnicu Vâlcea pentru handbalistă la plecare nu reiese nicio astfel de suferință prealabilă:

Francesca Bălan

„Subsemnatul, Florin Verigeanu, team-manager al echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, declar că sportiva Francesca Maria Bălan a fost în perioada 2023-2025 la SCM Rm. Vâlcea, sub îndrumarea doamnei antrenor Maria Rădoi, unde nu a prezentat nicio problemă. Ea a fost o sportivă foarte bună, cu un comportament normal, fără abateri disciplinare și fără a crea probleme la echipă.

Francesca Maria Bălan a fost jucătoare de bază la echipa de tineret a clubului nostru, care a câștigat în ultimele două sezoane medalia de vicecampioană națională la categoria de vârstă. La ultimul turneul final al Campionatului Național de Tineret a câștigat de două ori premiul de cea mai bună jucătoare a meciurilor.

De asemenea, ea a debutat și la echipa de senioare a SCM Râmnicu Vâlcea, acumulând experiență și la acest nivel. În paralel, ea s-a ocupat cu multă dedicare și de inițierea micilor sportive de la baby-handbal, unde a fost foarte apreciată”.

