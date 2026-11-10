„Asta a fost decăderea noastră” Iulia Curea, prima reacție după ce a înlocuit-o pe Bojana Popovici. Ce obiectiv are
Iulia Curea/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

„Asta a fost decăderea noastră” Iulia Curea, prima reacție după ce a înlocuit-o pe Bojana Popovici. Ce obiectiv are

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 17:33
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 17:39
  • Iulia Curea (44 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost numită în funcția de antrenor al celor de la CSM București.
  • Fosta extremă stânga îi va lua locul Bojanei Popovic (46 de ani), după ce vicecampioana României a anunțat, marți, încheierea colaborării cu tehnicianul muntenegrean.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Curea a vorbit despre momentele dificile pe care le traversează CSM București.

Noua antrenoare a „tigroaicelor” a explicat că înfrângerile neașteptate din Liga Campionilor cu Sola (22-30) şi Dortmund (32-35) au au avut un impact negativ asupra moralului echipei.

Cutremur la CSM București! Clubul a anunțat despărțirea de Bojana Popovic » Cine o înlocuiește
Citește și
Cutremur la CSM București! Clubul a anunțat despărțirea de Bojana Popovic » Cine o înlocuiește
Citește mai mult
Cutremur la CSM București! Clubul a anunțat despărțirea de Bojana Popovic » Cine o înlocuiește

Iulia Curea, prima reacție după ce a înlocuit-o pe Bojana Popovici: „Acolo a fost decăderea noastră”

E un moment foarte greu, atmosfera e încărcată, este firesc. Nu cred că se aştepta cineva. A fost de comun acord, asta a fost înţelegerea lor, nu am luat parte la discuţii.

Cred că unele jucătoare încă nu s-au acomodat, e adevărul. S-a schimbat nucleul echipei, au venit zece jucătoare noi, sunt destul de mult. Ai nevoie de un pic de timp pentru a se acomoda.

E o situaţie grea, e greu de explicat exact ce a fost în interiorul echipei. E greu de anticipat şi nu ne aşteptam.

Au afectat foarte mult înfrângerile cu Dortmund şi Sola, acolo a fost decăderea noastră. N-am reuşit să ne mai revenim, trebuie să oprim ce a fost negativ, înfrângerile acestea dureroase.

Este cel mai greu moment, este o provocare. Sunt aici de atâţia ani, nu există să-ţi alegi variante, când vrei tu, dar pentru mine e ok, accept cu inima deschisă. Am încredere în echipă, în mine, în club.

Mulţumesc clubului că mi-a dat ocazia asta şi are încredere în mine. Trebuie doar să schimb jucătoarele, să le dau un pic de încredere, tot despre ele e vorba. Cred că pot să fac mai mult decât am arătat până acum. Pe hârtie e una, pe teren e altceva. E un moment zero, când iei bătaie, sportul îţi dă ocazia ca a doua zi să te ridici.

Pot să stau tot sezonul ca principal, am terminat masterul în vară. Deocamdată am rămas ca principal, vedem ce urmează, s-a întâmplat totul foarte repede.

Deocamdată, cred că eu voi fi antrenorul principal al echipei şi cu siguranţă nu cred că vrea să-şi asume nimeni aşa ceva, în momentul de faţă. Merg cu încredere, nu poţi să-ţi alegi momentele când poţi să preiei echipa. Am încredere că putem să ne revenim.

Sunt importante meciurile ce urmează pentru echipă, pentru mine, clubul mi-a arătat susţinere. Dar nu vreau să mă gândesc personal la mine, dacă voi câştiga meciurile acestea rămân, dacă nu, nu. Important, pentru mine, e să văd că echipa prestează un joc mai bun.”, a declarat Iulia Curea, potrivit as.ro.

Iulia Curea: „Obiectivul meu personal e să am patru victorii”

Întrebată despre eșecul cu Brest, fosta handbalistă a oferit o reacție categorică și a explicat care este obiectivul său în ultimele meciuri rămase pentru „tigroaice” în acest an.

„Singurul lucru pe care pot să-l schimb azi e meciul de mâine, cu Braşov. Nu mă gândesc la Brest, mâine am meci cu Braşov şi vreau să-l câştig. Obiectivul meu personal e să am patru victorii în meciurile acestea patru. Nu pot să-mi doresc altceva. Vedem ce spune echipa, eu asta îmi doresc.

Pentru mine, personal, patru meciuri şi patru victorii. Trebuie să o luăm pas cu pas, să nu sărim nişte etape. Avem campionat, Cupa României, Liga Campionilor. Trebuie pas cu pas”, a concluzionat Curea.

Meciurile pe care CSM București le mai are de jucat în 2026:

  • vs Corona Braşov (11 noiembrie, Liga Florilor), ora 17:00
  • vs Brest (15 noiembrie, Liga Campionilor), ora 17:00
  • vs SCM Râmnicu Vâlcea (17 noiembrie, Liga Florilor), ora 17:00
  • vs Zalău (20 noiembrie, Liga Florilor), ora 20:00

În prezent, „tigroaicele” ocupă locul 2 în Liga Florilor, cu 15 puncte după 8 etape, unul mai puțin decât liderul și campioana sezonului trecut, Gloria Bistrița.

În Liga Campionilor, CSM București este pe locul 4 în Grupa A, cu 6 puncte, după 7 etape.

Cine este Iulia Curea

Iulia Curea, noul antrenor al „tigroicelor”, are 44 de ani și lucrează în cadrul clubului din 2020, după retragerea din activitate. A mai fost interimar în toamna anului trecut, după demiterea lui Adi Vasile.

În cariera sa de jucătoare, aceasta a evoluat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București.

Curea va debuta pe banca echipei miercuri, 11 noiembrie, în meciul cu Corona Brașov din Liga Florilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate
„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate
„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate
csm bucuresti iulia curea bojana popovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:54
Nu vrea jucători de națională Patronul FCSB a exclus transferul „tricolorului”: „Nu mă interesează”
Nu vrea jucători de națională  Patronul FCSB a exclus transferul „tricolorului”: „Nu mă interesează”
18:24
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
18:45
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
18:00
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
18:00
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
18:24
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
18:45
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | "Casa cu Iederă" din Cotroceni, superb poem de toamnă. Una dintre cele mai frumoase și mai fotografiate clădiri din București e pe strada Doctor Staicovici
B365
10.11
FOTO | "Casa cu Iederă" din Cotroceni, superb poem de toamnă. Una dintre cele mai frumoase și mai fotografiate clădiri din București e pe strada Doctor Staicovici
Citește mai mult
FOTO | "Casa cu Iederă" din Cotroceni, superb poem de toamnă. Una dintre cele mai frumoase și mai fotografiate clădiri din București e pe strada Doctor Staicovici

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 19 rapid 18 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share