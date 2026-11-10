„Asta a fost decăderea noastră” Iulia Curea, prima reacție după ce a înlocuit-o pe Bojana Popovici. Ce obiectiv are

Iulia Curea (44 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost numită în funcția de antrenor al celor de la CSM București.

Fosta extremă stânga îi va lua locul Bojanei Popovic (46 de ani), după ce vicecampioana României a anunțat, marți, încheierea colaborării cu tehnicianul muntenegrean.

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Curea a vorbit despre momentele dificile pe care le traversează CSM București.

Noua antrenoare a „tigroaicelor” a explicat că înfrângerile neașteptate din Liga Campionilor cu Sola (22-30) şi Dortmund (32-35) au au avut un impact negativ asupra moralului echipei.

Iulia Curea, prima reacție după ce a înlocuit-o pe Bojana Popovici: „Acolo a fost decăderea noastră”

„E un moment foarte greu, atmosfera e încărcată, este firesc. Nu cred că se aştepta cineva. A fost de comun acord, asta a fost înţelegerea lor, nu am luat parte la discuţii.

Cred că unele jucătoare încă nu s-au acomodat, e adevărul. S-a schimbat nucleul echipei, au venit zece jucătoare noi, sunt destul de mult. Ai nevoie de un pic de timp pentru a se acomoda.

E o situaţie grea, e greu de explicat exact ce a fost în interiorul echipei. E greu de anticipat şi nu ne aşteptam.

Au afectat foarte mult înfrângerile cu Dortmund şi Sola, acolo a fost decăderea noastră. N-am reuşit să ne mai revenim, trebuie să oprim ce a fost negativ, înfrângerile acestea dureroase.

Este cel mai greu moment, este o provocare. Sunt aici de atâţia ani, nu există să-ţi alegi variante, când vrei tu, dar pentru mine e ok, accept cu inima deschisă. Am încredere în echipă, în mine, în club.

Mulţumesc clubului că mi-a dat ocazia asta şi are încredere în mine. Trebuie doar să schimb jucătoarele, să le dau un pic de încredere, tot despre ele e vorba. Cred că pot să fac mai mult decât am arătat până acum. Pe hârtie e una, pe teren e altceva. E un moment zero, când iei bătaie, sportul îţi dă ocazia ca a doua zi să te ridici.

Pot să stau tot sezonul ca principal, am terminat masterul în vară. Deocamdată am rămas ca principal, vedem ce urmează, s-a întâmplat totul foarte repede.

Deocamdată, cred că eu voi fi antrenorul principal al echipei şi cu siguranţă nu cred că vrea să-şi asume nimeni aşa ceva, în momentul de faţă. Merg cu încredere, nu poţi să-ţi alegi momentele când poţi să preiei echipa. Am încredere că putem să ne revenim.

Sunt importante meciurile ce urmează pentru echipă, pentru mine, clubul mi-a arătat susţinere. Dar nu vreau să mă gândesc personal la mine, dacă voi câştiga meciurile acestea rămân, dacă nu, nu. Important, pentru mine, e să văd că echipa prestează un joc mai bun.”, a declarat Iulia Curea, potrivit as.ro.

Iulia Curea: „Obiectivul meu personal e să am patru victorii”

Întrebată despre eșecul cu Brest, fosta handbalistă a oferit o reacție categorică și a explicat care este obiectivul său în ultimele meciuri rămase pentru „tigroaice” în acest an.

„Singurul lucru pe care pot să-l schimb azi e meciul de mâine, cu Braşov. Nu mă gândesc la Brest, mâine am meci cu Braşov şi vreau să-l câştig. Obiectivul meu personal e să am patru victorii în meciurile acestea patru. Nu pot să-mi doresc altceva. Vedem ce spune echipa, eu asta îmi doresc.

Pentru mine, personal, patru meciuri şi patru victorii. Trebuie să o luăm pas cu pas, să nu sărim nişte etape. Avem campionat, Cupa României, Liga Campionilor. Trebuie pas cu pas”, a concluzionat Curea.

Meciurile pe care CSM București le mai are de jucat în 2026:

vs Corona Braşov (11 noiembrie, Liga Florilor), ora 17:00

vs Brest (15 noiembrie, Liga Campionilor), ora 17:00

vs SCM Râmnicu Vâlcea (17 noiembrie, Liga Florilor), ora 17:00

vs Zalău (20 noiembrie, Liga Florilor), ora 20:00

În prezent, „tigroaicele” ocupă locul 2 în Liga Florilor, cu 15 puncte după 8 etape, unul mai puțin decât liderul și campioana sezonului trecut, Gloria Bistrița.

În Liga Campionilor, CSM București este pe locul 4 în Grupa A, cu 6 puncte, după 7 etape.

Cine este Iulia Curea

Iulia Curea, noul antrenor al „tigroicelor”, are 44 de ani și lucrează în cadrul clubului din 2020, după retragerea din activitate. A mai fost interimar în toamna anului trecut, după demiterea lui Adi Vasile.

În cariera sa de jucătoare, aceasta a evoluat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București.

Curea va debuta pe banca echipei miercuri, 11 noiembrie, în meciul cu Corona Brașov din Liga Florilor.

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