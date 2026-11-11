Rapid a inaugurat la Ștefănești noua bază de pregătire a primei echipe. Terenurile sunt gata de un an și giuleștenii se antrenează deja pe ele.

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Acum s-a deschis clădirea cu vestiarele, sala de forță, centrul de recuperare și restaurantul. Ultima etapă a proiectului, hotelul, e încă în construcție și mai are de așteptat cam 2 ani. Investiția totală de până acum e de 6 milioane de euro.

În vestiar, tricourile sunt deja pe umerașe. Deasupra fiecărui loc, fotografia, numele și numărul jucătorului.

În altă încăpere, unde e sala de mese, sunt trei tricouri înrămate, unul roșu, unul violet și unul alb-vișiniu. Toate au același nume pe spate, Pancu, și același număr, 1+9, un număr bine cunoscut de fanii mai vechi.

Din sala de forță, cele două birouri se văd unul deasupra celuilalt, prin geamurile care dau spre aparate. Sus e biroul lui Daniel Pancu. Jos al lui Marius Bilașco.

Un megavat „cam cât pentru o fabrică”

Dan Șucu a explicat de ce până și orientarea celor două terenuri mari a fost studiată înainte de construcție. A vrut ca jucătorii să se poată antrena fără să le bată soarele în ochi. Portarii au terenul lor, la fel și jucătorii care ies la încălzire sau lucrează separat la pregătirea fizică.

„Am adus un megavat de energie, cam cât pentru o fabrică”, a spus Șucu. Baza are nocturnă, irigații și sistem de degivrare a gazonului. Potrivit acționarului rapidist, costul electricității pentru o zi ajunge la 2.000 de euro.

În restaurant, mesele sunt așezate lângă geamurile dinspre terenuri. Deasupra bufetului e fotografia lotului, iar pe perete scrie „No one is bigger than the team” („Nimeni nu e mai presus de echipă”). Și bucătarul a avut o perioadă de pregătire înainte de inaugurare. A fost trimis la Genoa, de unde, spune Șucu, s-a întors cu meniurile folosite acolo.

Ce are Rapid la baza de la Ștefănești:

3,1 hectare pentru întregul complex. Clădirea are 1.673 mp suprafață construită și 2.313 mp suprafață desfășurată, cu parter, un etaj și al doilea etaj parțial.

pentru întregul complex. Clădirea are 1.673 mp suprafață construită și 2.313 mp suprafață desfășurată, cu parter, un etaj și al doilea etaj parțial. 575 mp pentru sala de sport și forță, cu biciclete, aparate și o zonă cu gazon sintetic. Centrul de recuperare și tratament are aproximativ 150 mp , cu mese de masaj, saună umedă, saună uscată, bazin încălzit și bazin rece.

pentru sala de sport și forță, cu biciclete, aparate și o zonă cu gazon sintetic. Centrul de recuperare și tratament are aproximativ , cu mese de masaj, saună umedă, saună uscată, bazin încălzit și bazin rece. Aproximativ 140 mp pentru vestiarul Rapidului și 60 mp pentru cel al oaspeților. Mai sunt spații pentru pregătirea echipamentului, birouri și vestiare pentru staff, antrenori și arbitri.

pentru vestiarul Rapidului și pentru cel al oaspeților. Mai sunt spații pentru pregătirea echipamentului, birouri și vestiare pentru staff, antrenori și arbitri. Aproximativ 100 mp pentru restaurant și bucătărie, 65 mp pentru sala de prezentări și instruire cu studio foto-video și 50 mp pentru terasa acoperită de la etajul al doilea, care poate fi folosită la filmări.

pentru restaurant și bucătărie, pentru sala de prezentări și instruire cu studio foto-video și pentru terasa acoperită de la etajul al doilea, care poate fi folosită la filmări. Cinci terenuri. Două de aproximativ 105 × 68 m, unul pentru portari (2.515 mp), unul pentru încălzire (2.025 mp) și unul pentru pregătire fizică (700 mp).

Două de aproximativ 105 × 68 m, unul pentru portari (2.515 mp), unul pentru încălzire (2.025 mp) și unul pentru pregătire fizică (700 mp). Aproximativ 200 mp de spații tehnice pentru întreținerea terenurilor și o parcare pentru două autocare și 40 de mașini.

Pancu a fost și la inaugurarea ProRapid! Ce le-a cerut acum giuleștenilor

Printre invitați s-au numărat Gino Iorgulescu, Justin Ștefan, Mihai Stoichiță și Gabi Bodescu. Primarul din Ștefănești i-a spus lui Șucu că „s-a întors acasă” și a amintit că echipa locală s-a numit cândva Mobexpert Ștefănești.

Pancu și-a amintit de cealaltă inaugurare, cea de la ProRapid, la care a participat în urmă cu 29 de ani. Au urmat campionate și cupe, iar antrenorul vrea ca Rapid să-și propună asta de pe acum. „Să ne gândim la trofee încă din acest sezon”.

De la nimic la bază pentru juniori și seniori

Șucu și-a amintit că atunci când a venit la club prima echipă se antrena unde găsea teren. Rapid are acum și baza de la Coresi, pentru fotbalul de masă și pe cea de la Constructorul, unde juniorii se pregătesc pe terenuri hibride.

La Ștefănești, mesajul pentru echipa mare a încăput într-o frază: „Avem vitrină, acum trebuie să o și umplem” .

Tot azi, după turul pe care presa l-a făcut în noua bază, la final jurnaliștii au avut acces la primele 10 minute din antrenament.

Înainte de ședința de pregătire, primul care a călcat pe gazonul impecabil a fost Daniel Pancu. Care înainte s-a așezat în genunchi, și-a făcut o cruce, apoi s-a dus spre mingi și a tras de câteva ori la poartă.

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