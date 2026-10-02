Pancu îl învinge pe De Rossi Rapid, victorie la pas  în amicalul de lux cu Genoa +6 foto
Rapid - Genoa/ Foto: Facebook @Rapid
Superliga

Pancu îl învinge pe De Rossi Rapid, victorie la pas în amicalul de lux cu Genoa

alt-text Ștefan Neda , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 20:56
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 21:13
  • Rapid a învins Genoa, scor 2-0 într-o partidă amicală disputată pe Giulești.
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Cele două echipe patronate de Dan Șucu au oferit un joc sărac în ocazii în primele 45 de minute ale partidei care s-a jucat cu casa închisă.

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Rapid, victorie la pas în amicalul de lux cu Genoa

La 10 minute de la reluare, Stojilkovic a deblocat tabela, în urma unei lovituri libere deviate de la marginea careului.

Echipa antrenată de Daniele De Rossi n-a contat în atac, iar Rapid a mai lovit o dată. Rareș Pop a scăpat unu la unu cu portarul advers pe care l-a învins cu un șut la colțul lung din interiorul careului.

Pentru cele două echipe urmează revenirea pe plan intern. Rapid va evolua pe terenul celor de la U Cluj, într-o partidă programată luni, 12 septembrie, de la ora 21:00, în timp ce Genoa o va întâlni pe Fiorentina în Serie A. Duelul se joacă sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 16:00.

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg
Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg

Galerie foto (6 imagini)

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg
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Rapid - Genoa 2-0

  • Au marcat: Stojilkovic ('55), Pop ('81)

Final de meci pe Giulești! Rapid o învinge pe Genoa.

Min.81 - GOL Rapid, 2-0! Lansat excelent în adâncime, Pop marchează cu un șut la colțul lung din interiorul careului.

Min.77 - Daniel Pancu se pregătește să efectueze mai multe schimbări. Printre jucătorii care vor intra pe teren se numără și Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Pentru tânărul de 17 ani va fi prima apariție pe Giulești, după golul marcat în partida cu FC Argeș, scor 3-1.

Min.55 - GOL Rapid, 1-0! Stojilkovic deschide scorul cu un șut deviat, în urma unei lovituri libere din marginea careului.

Min.46 - S-a reluat jocul.

Min.41 - Stolz are două intervenții la loviturile de cap ale lui Kramer și Kamara, după două cornere de pe partea dreaptă.

Min.35 - Stojilkovic rămâne întins pe gazon, după un contact cu un adversar și are nevoie de îngrijiri medicale.

Min.20 - Se joacă de la egal la egal în Giulești. În continuare cele două echipe caută drumul spre gol.

Min.7 - Stolz intervine excelent la șutul lui Onea din interiorul careului.

Min.1 - Start de meci pe Giulești.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo - Dobre, Stojilkovic, Kamara
  • Rezerve: Ungureanu, Ducan, Manea, Celik, Ciobotariu, Sălceanu, Tape, Șucu, Pop, Petrila, Jambor, Kodor
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Genoa: Stolz - Ehizibue, Marcandalli, Sabelli, Drameh, Frendrup, Traore, El Sharaawy, Robinho Jr., Vitinha, Colombo
    Antrenor: Daniele De Rossi

Rapid - Genoa se va disputa cu casa închisă

Fanii rapidiști au epuizat toate biletele puse la vânzare, iar atmosfera de pe Giulești va semăna cu una de la meciurile oficiale. Arena are o capacitate de 13.500 de locuri.

„Sold out. Partida amicală cu Genoa se joacă cu tribunele pline! Mulțumim tuturor! Să ne bucurăm împreună de spectacol!”, a transmis Rapid, vineri după-amiază.

  • Rapid juca ultimul meci european în urmă cu mai bine de 14 ani, pe 2 august 2012, împotriva formației olandeze SC Heerenveen.

Daniele De Rossi a convocat 22 de fotbaliști pentru deplasarea din România. Printre numele importante se află Stephan El Shaarawy, Tommaso Baldanzi, Morten Frendrup, Lorenzo Colombo, Vitinha și Hamed Traore.

Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC
Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC

Galerie foto (5 imagini)

Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC Genoa a ajuns la București pentru amicalul cu Rapid. Foto: Facebook, @Genoa CFC
+5 Foto
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Lotul ales de Daniele de Rossi pentru amicalul cu Rapid:

  • Portari: Daniele Sommariva, Franz Stolz.
  • Fundași: Cody Drameh, Kingsley Ehizibue, Alessandro Fabbri, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Alessandro Marcandalli, Stefano Sabelli, Marcelo Vaz, Frederico Stradiotto.
  • Mijlocași: Tommaso Baldanzi, Mattia Brizzolari, Dylan Judelson, Morten Frendrup, Mattia Mendolia, Hamed Traorè.
  • Atacanți: Lorenzo Colombo, Stephan El Shaarawy, Robinho Junior, Elia Spicuglia, Vitinha.

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