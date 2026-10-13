Sorana Cîrstea, record negativ Ce a pățit românca nu se mai întâmplase niciodată în istoria competiției
Sorana Cîrstea și Hanyu Guo. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Tenis

Sorana Cîrstea, record negativ Ce a pățit românca nu se mai întâmplase niciodată în istoria competiției

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 18:51
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a fost învinsă în mod surprinzător de Guo Hanyu (28 de ani, 240 WTA), iar meciul a conturat un record negativ în istoria turneului de la Wuhan.
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Românca a avut un parcurs remarcabil la turneele de Grand Slam din acest an, reușind să obțină cea mai bună clasare a carierei, locul 15, chiar în sezonul despre care a transmis că va fi ultimul în tenisul profesionist.

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Sorana Cîrstea, out în primul tur și record negativ la Wuhan

Sportiva din România a fost eliminată încă din primul meci al competiției din China, chiar la revenirea după accidentarea care a ținut-o departe de teren la WTA Beijing.

Cîrstea a fost învinsă în trei seturi de chinezoaica Guo Hanyu, scor 6-1, 6-7(8), 5-7, după ce aceasta a salvat 3 mingi de meci, reușind să se impună în tie-break-ul din setul doi.

Hanyu a participat la turneu în urma unui wild-card, venind de pe locul 240, și a înregistrat un record spectaculos: a devenit cel mai slab clasată jucătoare din istoria turneului de la Wuhan care învinge o sportivă din TOP 20 WTA, potrivit wtatennis.com.

Înfrângerea de la Wuhan poate cântări mult în privința participării la Turneul Campioanelor, competiție pentru care Sorana Cîrstea avea șanse serioase.

Competiția din 2026 va avea loc în SUA, la Indian Wells, între 8 și 15 noiembrie.

Declarațiile Soranei Cîrstea în legătură cu Turneul Campioanelor

„După Roland Garros, antrenorul meu mi-a zis că sunt pe locul 11 în clasamentul WTA Race. Eu nu mă pricep, nu prea urmăresc clasamentele, nu știu câte puncte se dau. Mereu am stat deoparte. Dar antrenorul mi-a zis atunci că sunt pe 11 și că trebuie să gândim bine programul ca să avem o șansă să ajungem la Turneul Campioanelor.

I-am zis: «Oprește-te! Oprește-te aici!». Pentru că ce am făcut bine anul acesta a fost să nu mă gândesc și să nu am obiective în privința clasamentului. Sigur, am avut niște obiective de creștere a nivelului, a poziției, dar n-am vrut să mă gândesc foarte mult la clasament.

I-am zis că nu vreau să schimb nimic. Nu vreau să mă gândesc deodată că trebuie să fac ceva, sau să joc într-un fel sau că am nevoie de nu știu câte puncte. A înțeles și m-a lăsat în pace. Nu mi-a mai zis nimic de atunci. Ne bucurăm și vedem ce se întâmplă”, a spus Cîrstea, la începutul lunii septembrie.

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