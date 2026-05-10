Se retrage Sorana? Cîrstea, după victoria carierei: „Lucrurile nu se întâmplă așa cum te aștepți” » Cum a descris tenisul din România

La 36 de ani, Sorana Cîrstea (#27 WTA) a învins pentru prima oară în carieră o lideră a clasamentului mondial: 2-6, 6-3, 7-5 cu Aryna Sabalenka (28 de ani).

La conferința de presă, românca a vorbit din nou despre momentul în care se va retrage. Și a analizat tenisul din România.

Întrebată la finalul partidei cu Sabalenka dacă există ceva care ar putea să o facă să se răzgândească în privința retragerii, Sorana a spus că se va mai gândi în cazul în care va câștiga turneul de la Foro Italico.

Sorana Cîrstea: „Planul este să mă retrag la finalul sezonului. Vom vedea”

Românca a abordat din nou acest subiect la conferința de presă.

„Desigur, aceasta este întrebarea pe care o primesc în fiecare săptămână (n.r. - zâmbește). Deocamdată, nu s-au schimbat prea multe.

Este o victorie minunată, dar este doar turul al treilea și trebuie să continui. Știu că nivelul este acolo, știu că sunt puternică mental și mă bucur de tot. Am atât de multe obiective și, de fiecare dată când intru pe teren, vreau să mă perfecționez.

În același timp, planul meu este în continuare să mă retrag la sfârșitul anului. Vom vedea cum va decurge sezonul.

Există întotdeauna o mică ușă deschisă pentru că nu știi niciodată cum va decurge viața. Poți să-ți planifici lucrurile, dar apoi nu se întâmplă întotdeauna așa cum te aștepți. Vom vedea ce îmi rezervă viața”, a declarat Cîrstea, potrivit puntodebreak.com.

25 de victorii a obținut Sorana Cîrstea în 2026. A pierdut doar 7 meciuri

Sorana Cîrstea: „ Într-o zi bună, pot învinge pe oricine”

Deși n-a pătruns niciodată în top 20 mondial (cel mai sus a fost pe locul 21), Sorana Cîrstea a obținut multe victorii în fața celor mai bune jucătoare din circuitul WTA.

„Sunt foarte fericită de victorie, desigur. Nu știam că este prima dată când înving un număr unu mondial. Am avut câteva victorii mărețe în cariera mea, dar este plăcut să văd că toată munca grea dă roade. De asemenea, sunt foarte mulțumită de nivelul pe care îl arăt aici, la Roma.

Anul acesta am avut niște meciuri foarte strânse împotriva celor mai bune jucătoare. Săptămâna trecută la Madrid conduceam cu 6-4, 2-0 împotriva lui Coco (Gauff). De asemenea, la Linz, împotriva lui Mirra (Andreeva), am avut multe oportunități în setul al treilea.

În ultima vreme am jucat multe meciuri împotriva jucătoarelor de top, unde am dat greș puțin. Am simțit că poate ar trebui să fiu puțin mai curajoasă sau să-mi asum mai multe riscuri în momentele importante. Cred că am învățat din acele înfrângeri.

Astăzi (sâmbătă), în punctele importante, am încercat să joc agresiv și să joc după propriile mele reguli. Împotriva celor mai bune, nu poți juca pur și simplu la sigur. Nu îți vor da nimic. Trebuie să meriți. Astăzi am știut că, dacă vreau să o înving pe Aryna, trebuie să merit

Este foarte greu de spus dacă aceasta este cea mai mare victorie a carierei mele, pentru că am avut niște victorii minunate. Întotdeauna am fost o jucătoare care, într-o zi bună, putea învinge pe oricine.

Ceea ce mă face cea mai fericită nu este atât victoria în sine, cât felul în care am jucat. Cred că am arătat un nivel foarte ridicat în setul al doilea și al treilea. Am urmat perfect planul de meci și am câștigat după propriile mele reguli”, a mai spus Sorana.

25 de victorii a obținut Sorana Cîrstea în fața jucătoarelor din Top 10 WTA, de-a lungul carierei

Sorana Cîrstea, despre tenisul din România: „Nu avem un sistem, avem o istorie și niște părinți nebuni”

Crescută la Târgoviște, Sorana a fost sprijinită de părinți, tatăl său fiind cel care a îndrumat-o spre tenis.

„Suntem o țară cu o istorie minunată în tenis. De la Năstase și Țiriac la Virginia Ruzici, Andrei Pavel sau Simona Halep. Din păcate, nu avem un sistem și nu venim cu toții din același loc.

Cred că pur și simplu avem o istorie și niște părinți puțin nebuni care investesc mult în copiii lor și își doresc ca aceștia să ajungă foarte departe în tenis.

Unul dintre lucrurile minunate este că în România urmărim tenisul la televizor în fiecare zi. Toate turneele sunt transmise. Crești urmărind tenisul și visând să fii acolo.

Generația mea, cea cu Simona, Begu și multe alte jucătoare care au ajuns în top 100, a fost incredibilă. Cred că ne-am împins una pe alta. Sper ca acum și alte fete să ne calce pe urme și să țină steagul tenisului românesc sus”, a afirmat sportiva aflată pe locul 27 în ierarhia WTA.

Sorana Cîrstea: „Poate că regret lucruri de la începutul carierei”

În acest an, Sorana a cucerit al patrulea titlu din palmares, la Transylvania Open. Spune că singurele sale regrete sunt legate de începuturile sale în tenis.

„Ce mă bucură cel mai mult anul acesta este consecvența pe care am dat-o dovadă în fiecare săptămână. Și, de asemenea, titlul pe care l-am câștigat acasă, la Cluj.

A fost cea mai bună săptămână din viața mea. Voi prețui mereu tot ce am trăit acolo. Emoțiile și cum m-au făcut să mă simt au fost incredibile. Am spus că dacă ar fi trebuit să mă retrag după Cluj, aș fi fost foarte fericită.

Cred că toți sportivii au regrete. Nu contează dacă ești numărul unu sau dacă ai câștigat turnee de Grand Slam, mereu crezi că ai fi putut face mai mult”, a mai afirmat jucătoarea din România.

Poate că regret lucruri de la începutul carierei mele. Aș fi putut fi mai disciplinată sau să fac unele lucruri mai bine. Dar în această ultimă etapă, simt că am dat totul tenisului. Am muncit din greu, am fost disciplinată și am făcut lucrurile bine. Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea - Linda Noskova, în optimile turneului de la Roma

Românca va da în runda următoare peste Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA), jucătoarea pe care a întâlnit-o de cele mai multe ori în acest an (3).

Rezultatele meciurilor dintre Cîrstea și Noskova:

20 martie 2026: 6-2, 3-6, 6-4 pentru Cîrstea, la Miami

8 martie 2026: (5)6-7, 6-4, 6-4 pentru Noskova, la Indian Wells

17 februarie 2026: 6-1, 6-4 pentru Cîrstea, la Dubai

3 ianuarie 2024: 6-4, 4-6, 6-4 pentru Noskova, la Brisbane

79.510 de euro este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimile turneului de la Roma. Primește și 120 de puncte WTA, ocupând locul 26 în clasamentul în timp real

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

