De ce lipsesc colțurile Vicepreședintele ANS a explicat forma neobișnuită a noului stadion din Timișoara: „A fost nevoie să le tăiem” +9 foto
Macheta noului stadion „Dan Păltinișanu”
Diverse

De ce lipsesc colțurile Vicepreședintele ANS a explicat forma neobișnuită a noului stadion din Timișoara: „A fost nevoie să le tăiem”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 19:06
  • Cosmin Tabără, fost viceprimar al Timișoarei și actual vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a explicat de ce proiectul stadionului „Eroii Timișoarei” a fost modificat, iar arena nu va avea tribunele închise complet la colțuri.
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Noua arenă din Timișoara este proiectată să aibă 10.101 locuri și se află în continuare în construcție.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Tabără a prezentat partea din spate a stadionului.

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De ce noul stadion din Timișoara nu are tribunele unite la colțuri

Acesta a explicat că spațiul limitat disponibil pentru construcție a obligat proiectanții să renunțe la configurația inițială a tribunelor, ceea ce a dus și la reducerea numărului de locuri.

„Partea din spate a stadionului «Eroii Timișoarei», mult mai puțin expusă și prezentată.

Colțul din spate, foarte apropiat de clădirile învecinate, a fost și cel care a generat noua arhitectură a arenei.

Dacă nu reconfiguram construcția, distanța dintre stadion și clădire era undeva la 4-5 metri, distanță insuficientă pentru obținerea avizelor.

Aceasta a fost cauza pentru care s-a renunțat la închiderea circulară a stadionului, încercând să menținem simetria”, a transmis Cosmin Tabără.

În videoclip, acesta a oferit explicații suplimentare despre modul în care a fost schimbată forma stadionului.

„Vedem în spate acel spațiu destul de îngust, din cauza căruia a fost nevoie să tăiem colțurile arenei pentru a putea fi construită.

Din acest motiv, s-a redus și numărul de scaune din tribune. Dacă am fi construit și acel colț, distanța dintre stadion și clădirea din spate ar fi fost mai mică de patru metri.

Atunci a fost nevoie să renunțăm la acel colț. Am considerat că este mai bine ca stadionul să fie simetric.

În rest, văd că lucrurile evoluează, sunt muncitori pe șantier și este foarte important că lucrările merg înainte”, a explicat Tabără.

Arena „Eroii Timișoarei”, tot mai aproape de finalizare

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați și are un cost estimat de 23 de milioane de euro.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

La mijlocul lunii iunie, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, declara că, în cel mai optimist scenariu, formația antrenată de Dan Alexa ar urma să dispute primul meci pe arena „Eroii Timișoarei” la începutul anului 2027.

Noul stadion Dan Păltinișanu Foto Facebook @Alfred Simonis.jpg
Noul stadion Dan Păltinișanu Foto Facebook @Alfred Simonis.jpg

Galerie foto (9 imagini)

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
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