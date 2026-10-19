Vlad Chiricheș (36 de ani), fostul căpitan al naționalei României, a vorbit despre perioada în care „tricolorii” au fost pregătiți de regretatul Christoph Daum.

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Fostul selecționer a decedat la vârsta de 70 de ani pe 24 august 2024, după o luptă cu cancerul pulmonar.

Ultima sa experiență ca tehnician a fost chiar pe banca României, pe care a pregătit-o timp de 14 luni, între iulie 2016 și septembrie 2017.

Vlad Chiricheș: „Christoph Daum nu a fost pentru noi”

Retras recent din activitate, fostul căpitan al naționalei a dezvăluit ce nu a mers în perioada în care „tricolorii” erau conduși de regretatul antrenor german.

„Cred că nu a fost pentru noi, în acea perioadă, sau nu eram noi pregătiți. Christoph Daum venea cu mentalitatea nemțească și totul era spartan la antrenamente și cred că nu eram obișnuiți cu asta la echipa națională.

Noi eram obișnuiți cu o gestionare a grupului și mai puțin cu antrenamente pure, ca la echipa de club.

În același timp, eu am avut un moment în care am fost dezamăgit de unul dintre colaboratorii lui, belgianul (n.r. - Rudi Verkempinck). Făceam la un moment dat niște exerciții, ceva centrări, pentru faza defensivă.

Cineva a greșit o centrare și a avut o remarcă jignitoare. Nu s-a întâmplat doar o dată. Gen: «Slab, nu putem să dăm nici o centrare!».

Și eu am fost dezamăgit sincer de chestia asta. Și ceilalți jucători, la fel. Plus că a venit și cu niște idei pentru care nu cred că eram pregătiți, repet. Christoph Daum era foarte spiritual, am făcut și niște scrisori, le-am pus într-un cufăr”, a declarat Vlad Chiricheș, citat de gsp.ro.

Christoph Daum/ Foto: sportpictures.eu

Vlad Chiricheș: „A venit președintele să vorbească cu noi în sala de ședințe”

Chiricheș a dezvăluit că jucătorii au discutat inclusiv cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, în privința situației selecționerului german, iar în urma consultărilor s-a luat decizia despărțirii de Christoph Daum.

„Nici rezultatele nu erau foarte bune și la un moment dat a venit președintele să vorbească cu noi în sala de ședințe. Și atunci bănuiesc că s-a gândit foarte, foarte bine [Răzvan Burleanu] dacă e OK să mai continue cu el sau nu.

Recunosc, nu cred că a fost foarte apreciat de noi, jucătorii. Clar, opinia noastră a contat în luarea deciziei de către FRF. Dar și rezultatele”, a concluzionat Chiricheș.

Cele 10 meciuri ale României cu Daum pe bancă:

4 septembrie 2016: România - Muntenegru 1-1 (prel. Cupa Mondială)

- Muntenegru 1-1 (prel. Cupa Mondială) 8 octombrie 2016: Armenia - România 0-5 (prel. Cupa Mondială)

0-5 (prel. Cupa Mondială) 11 octombrie 2016: Kazahstan - România 0-0 (prel. Cupa Mondială)

0-0 (prel. Cupa Mondială) 11 noiembrie 2016: România - Polonia 0-3 (prel. Cupa Mondială)

- Polonia 0-3 (prel. Cupa Mondială) 15 noiembrie 2016: Rusia - România 1-0 (amical)

1-0 (amical) 26 martie 2017: România - Danemarca 0-0 (prel. Cupa Mondială)

- Danemarca 0-0 (prel. Cupa Mondială) 10 iunie 2017: Polonia - România 3-1 (prel. Cupa Mondială)

3-1 (prel. Cupa Mondială) 13 iunie 2017: România - Chile 3-2 (amical)

- Chile 3-2 (amical) 1 septembrie 2017: România - Armenia 1-0 (prel. Cupa Mondială)

- Armenia 1-0 (prel. Cupa Mondială) 4 septembrie 2017: Muntenegru - România 1-0 (prel. Cupa Mondială)

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