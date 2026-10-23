Când se joacă U Cluj - FCSB LPF a operat mai multe modificări în programul etapei #14 din Superliga

Startul partidei U Cluj - FCSB a fost devansat cu 30 de minute.

Duelul din etapa #14 se va juca luni, 2 noiembrie, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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LPF a operat mai multe modificări în ceea ce privește orele de start ale meciurilor din etapa #14.

După Rapid - Csikszereda și duelurile FC Voluntari - Farul Constanța, respectiv U Cluj - FCSB vor începe cu 30 de minute mai devreme.

U Cluj - FCSB se joacă luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30

Atât duelul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, cât și cel de pe Cluj Arena sunt programate luni, 2 noiembrie.

Inițial, FC Voluntari – Farul ar fi trebuit să înceapă la ora 18:00, iar U Cluj – FCSB, la ora 21:00.

Decizia LPF a venit la doar câteva zile, după ce GOLAZO.ro a anunțat că Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorii drepturilor TV au ajuns la un acord pentru a programa meciurile mai devreme.

„Încercăm chiar ca partidele să înceapă cel mai târziu la ora 20:00”, a transmis pentru GOLAZO.ro deținătorul de drepturi.

Măsura vine și în urma nemulțumirilor fanilor și a cluburilor, dar și ca urmare a faptului că în acest weekend se va trece la ora de iarnă.

În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Programul complet al etapei #14 din Superliga, după modificări

Vineri, 30 octombrie

Ora 20.30 FC Rapid - Csikszereda

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 16.00 Corvinul Hunedoara - FC Argeș

Ora 19.00 Petrolul Ploiești - CFR Cluj

Duminică, 1 noiembrie

Ora 15.00 Oțelul Galați - Sepsi Sf. Gheorghe

Ora 17.30 Universitatea Craiova - FC Botoșani

Ora 20.30 Dinamo - UTA Arad

Luni, 2 noiembrie

Ora 17.30 FC Voluntari - Farul Constanța

Ora 20.30 Universitatea Cluj - FCSB

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