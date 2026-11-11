Planurile Rapidului pentru iarnă Angelescu a anunțat ce mutări pregătesc giuleștenii » Mesaj pentru Pancu +38 foto
Victor Angelescu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Planurile Rapidului pentru iarnă Angelescu a anunțat ce mutări pregătesc giuleștenii » Mesaj pentru Pancu

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 13:31
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 13:31
  • Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit despre obiectivele echipei și planurile pentru perioada de transferuri din iarnă, la inaugurarea Centrului de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefăneștii de Jos.
  • Oficialul a anunțat că Rapid pregătește și noi transferuri.
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Conducătorul giuleștenilor consideră că investițiile realizate de Dan Șucu le oferă fotbaliștilor toate condițiile pentru performanță.

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Victor Angelescu, despre noua bază a Rapidului: „Aș fi dat orice să fiu acum fotbalist aici”

Noua bază reprezintă o investiție de aproximativ șase milioane de euro și dispune de terenuri de antrenament, vestiare, sală de forță și facilități de recuperare.

„De aici ar trebui să pleci, normal! Dacă vrei o echipă puternică, ai nevoie de o infrastructură puternică. Nu e echipă care să aibă infrastructura noastră, cum a zis și domnul Șucu. Este o bază superbă.

Aș fi dat orice să fiu acum fotbalist la Rapid. Dar aceste lucruri îi și obligă, ar trebui să avem rezultate mai bune. Cred că anul acesta vom obține.

Investiția e de șase milioane de euro aici, hotelul va fi gata cam în doi ani, cred”, a declarat Angelescu.

Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
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Președintele giuleștenilor a vorbit și despre programul fotbaliștilor la noul centru de pregătire.

„Jucătorii sunt foarte încântați. Majoritatea vin la ora 8:00 și pleacă la 15:00. Domnul Șucu a investit foarte mult în Rapid”, a mai spus Angelescu.

Victor Angelescu anunță noi transferuri la Rapid

Președintele Rapidului a dezvăluit că oficialii clubului discută deja cu mai mulți fotbaliști ale căror înțelegeri vor expira în vara anului 2027. Pregătește și noi transferuri.

„Sunt mai mulți jucători cu care discutăm, dintre cei care intră în ultimele șase luni de contract. Vom avea 1-2 transferuri în iarnă.

Vom cunoaște mai multe după cele 21 de etape. Cu majoritatea suntem în negocieri. Mai avem șase etape, ne concentrăm pe ele”, a declarat oficialul Rapidului.

Rapid a încheiat turul sezonului regulat pe locul 3 în Superliga, cu 31 de puncte după 15 etape.

Giuleștenii se află la două puncte în spatele Universității Craiova și al lui Dinamo, formațiile care conduc clasamentul.

Angelescu are încredere în Daniel Pancu: „Sunt convins că va găsi antidotul”

Președintele giuleștenilor și-a exprimat susținerea pentru Daniel Pancu, în ciuda rezultatelor oscilante ale echipei.

„Știm foarte bine ce s-a întâmplat în ultimele două play-off-uri, am intrat pe un loc foarte bun și, din păcate, nu am mers pe un loc în cupele europene.

Toată lumea din club își dorește un trofeu și să mergem în cupele europene.

Avem mare încredere în Pancu. Sunt convins că va găsi antidotul pentru play-off, să avem alte rezultate”, a spus Angelescu.

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